Фонд перспективных исследований бросает вызов американской DARPA

В Москве 12 февраля собрался Организационный комитет по проведению Года науки и технологий. В его полном составе - 72 представителя научно-образовательной среды, государственных и общественных структур. Среди тех, кто представляет в этом "коллективном штабе" передний край науки и сферу инновационных разработок - генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев. Накануне он ответил на несколько актуальных вопросов "Российской газеты".

Гендиректор ФПИ Андрей Григорьев на испытательной выкатке самолета Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем в Сибирском НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина. Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Изначально предлагалось объявить 2021-й Годом образования и науки, но в итоге он стал Годом науки и технологий. Сердцевиной, как видим, осталась наука, но вектор и главные акценты смещены в другую сторону - на выход в прикладные исследования и разработки. Как прокомментируете?

Андрей Григорьев: Это общемировая тенденция, вызов постиндустриальной эпохи, с которым мы обязаны считаться. При этом нацеленность на максимально широкое практическое применение результатов научной деятельности не должна выталкивать на периферию фундаментальные, "чистые" исследования. Необходим разумный компромисс. Так, чтобы наука могла удовлетворять возрастающие текущие потребности общества, а с другой стороны - формировать задел, который будет востребован через десятки лет. Без фундаментальной науки у человечества нет будущего.

Трансформация исходного предложения, как назвать нынешний год, совсем не означает, что вопросы образования в научном процессе отодвигаются на второй план. Образование - это фундамент развития науки и технологий. А развитие технологий, в свою очередь, подразумевает формирование множества центров компетенций, в том числе и на вузовских площадках. Широкое участие вузов в реализации масштабных инновационных проектов сегодня становится одним из важнейших условий повышения качества образования.

Программа Года науки и технологий, как было заявлено, формировалась в январе. Какие предложения счел возможным внести Фонд перспективных исследований или вы сами - как член оргкомитета?

Андрей Григорьев: Главным образом, это предложения о мерах поддержки научных коллективов по ряду перспективных тематик. Среди них - виртуальное моделирование высоскоростных летательных аппаратов, групповое управление роботехническими комплексами, разработка модульных многофункциональных базовых платформ беспилотных летательных аппаратов, наземных и морских робототехнических средств…Совместно с Минобрнауки наш фонд запланировал проведение ряда технологических соревнований.

У ФПИ много интересных проектов и даже совместные лаборатории с российскими университетами. Как планируете развивать сотрудничество на этом направлении?

Андрей Григорьев: Фонд с момента своего создания активно взаимодействует с высшей школой. В 2020 году учреждения Минобрнауки и университеты участвовали в реализации каждого третьего нашего проекта. Уже сейчас на базе университетов действуют две поисковые лаборатории фонда, десятки вузовских команд ежегодно принимают участие в проводимых нами технологических соревнованиях. Ставка на тесное сотрудничество с вузовской наукой полностью себя оправдала, по ряду проектов достигнуты прорывные результаты.

Отмечу, что всего в 2020 году проводились работы по 36 проектам. Их исполнителями наряду с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей промышленности были также университеты и учреждения Минобрнауки России, включая академические институты. Среди них - Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского, Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, Национальный исследовательский университет МФТИ в Долгопрудном, Брянский государственный технический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В рамках действующего соглашения о сотрудничестве фонда с Минобрнауки предусмотрено формирование новых научных школ и центров компетенций. Будем создавать и развивать на базе вузов лаборатории нашего фонда, чтобы совместно вести проекты и поисковые исследования.

У многих на слуху ваш проект "Контур". Его разработчикам в ноябре прошлого года присуждена премия правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. А недавно в Новосибирске состоялась премьера самолета-лаборатории с электродвигателем на сверхпроводниках. Как связаны между собой эти два события?

Андрей Григорьев: Связаны напрямую. На летающей лаборатории установлена силовая установка, созданная в рамках проекта "Контур".

Коллектив разработчиков заслуженно отмечен премиями правительства. Ведь достигнуты, без всякого преувеличения, научные результаты мирового уровня. Всего за четыре года, которые прошли с момента запуска проекта, нашим ученым удалось в четыре раза увеличить токонесущие способности. И в восемь раз - критическую силу тока высокотемпературной сверхпроводниковой ленты, которая используется в обмотках двигателя. Это позволило значительно снизить габариты силовой установки и добиться качественно новых результатов.

А совместный проект с ВИАМ и ОКБ имени Симонова под названием "Тантал" летом 2020-го отмечен испытанием модели газотурбинного двигателя, который создавался с использованием аддитивных технологий. Какие тут открываются перспективы?

Андрей Григорьев: Всероссийский институт авиационных материалов - это предприятие с мощным инновационным потенциалом.

Надеюсь, мы продолжим сотрудничество по ряду направлений материаловедения. Ведь технологии аддитивного изготовления малоразмерных газотурбинных двигателей открывают широкие перспективы. В том числе для создания новых образцов беспилотных летательных аппаратов различных классов и энергоустановок. Сейчас на контроле у нашего Фонда передача результатов проекта потенциальным потребителям. Будем сопровождать выполнение опытно-конструкторских работ по созданию двигателей и их запуск в серийное производство.

А как оцениваете воссоздание у нас в России (главным образом, в системе ВПК) института генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений?

Андрей Григорьев: Считаю это своевременной и конструктивной мерой - для общей консолидации и формирования единой научно-технической политики государства, в том числе в сфере обороны и безопасности. С участием фонда продолжается отработка механизмов функционирования этих институтов и совершенствования их целевой деятельности.

Помогают ли они отборе проектов, которые заслуживают поддержки ФПИ, и участвуют ли в их экспертизе?

Андрей Григорьев: В сфере проектной деятельности мы активно взаимодействуем. Практически все наши проекты проходят экспертизу и согласование у профильных генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений. Они же принимают активное участие в реализации проектов и практическом внедрении полученных результатов.

Загадывать наперед, рассказывать о планах - дело неблагодарное, тем более в условиях непредсказуемой ситуации с коронавирусом. Но все-таки: что из крупных задач намечаете в этом году? Ведь он в каком-то смысле рубежный, если принять во внимание, что в 2022-м исполнится десять лет с момента создания ФПИ…

Андрей Григорьев: Фактически фонд приступил к работе в 2013 году, поэтому рубежным для нас будет скорее 2022 год. А уже в этом мы совместно с Минпромторгом активизируем усилия по созданию научно-технического задела для отечественной электронной промышленности. Форсируем работы по гибридным силовым установкам на основе высокотемпературных сверхпроводниковых материалов. Есть ряд масштабных проектов в области искусственного интеллекта. И, конечно, большой объем исследований выполняется в области создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в интересах Министерства обороны России.

Визитная карточка

Григорьев Андрей Иванович (1963) окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института (МФТИ), Военную академию химической защиты. Проходил службу в научно-исследовательских учреждениях и Управлении экологии и специальных средств защиты Минобороны России. С 1999 по 2012 годы - в структурах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В феврале 2013-го возглавил Фонд перспективных исследований. Член коллегии ВПК, генерал-лейтенант запаса, доктор технических наук.

Фонд перспективных исследований был задуман и создавался как ответ-аналог американской DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США). Эта структура образована в США еще в 1958 году - в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли.

Выпускник московского Физтеха Андрей Григорьев, возглавивший новую структуру в качестве генерального директора, едва ли не сразу заявил: "Мы ставим себе задачу работать так, чтобы агентство DARPA именовали не иначе как "американский ФПИ". И тем запомнился не только журналистам. С предложениями и проектами во вновь образованный фонд потянулись (в хорошем смысле) и маститые сотрудники ведущих КБ, НИИ, государственных научных центров и молодая исследовательская поросль из университетских лабораторий, чего в нашей стране давно не наблюдалось.