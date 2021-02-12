Каждый месяц Года науки и технологий будет иметь свою тематику

Каждый месяц Года науки и технологий будет связан с каким-то актуальным сегодня научным направлением. Об этом заявил на первом заседании Оргкомитета по проведению Года науки и технологий глава Минобрнауки Валерий Фальков. Март - новая медицина, апрель - освоение космоса, июнь - новые производственные технологии и материалы, июль - связанность территорий и освоение пространства, август - климат и экология, сентябрь - генетика и качество жизни, октябрь - энергетика будущего, ноябрь - искусственный интеллект, декабрь - человек и общество.

Всего в министерство поступило около восьми тысяч предложений, при отборе специалисты ориентировались в первую очередь на национальные цели развития РФ, которые утверждены главой страны.

Были сформулированы три главные цели Года науки и технологий. Это привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий; повышение участия профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ; формирование комплексного представления у граждан о том, что делается государством, корпоративным сектором, бизнесом для развития науки, достижения прорывных результатов.

Всего отобрано 73 мероприятия, они разделены на две категории. "В первой - наиболее значимые федеральные, которые на наш взгляд представляют особый интерес,- сказал Фальков. - Они демонстрируют достижения нашей науки, например, пуск нейтринного телескопа на Байкале или открытие производства по выпуску третьей вакцины против ковида". Кроме того в план вошли 42 регулярных мероприятия. Речь идет уже ставших традиционными - Петербургском экономическом форуме, Иннопроме, Территории диалога и т.д.