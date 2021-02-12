Новости

Цена нефти марки Brent превысила 62 доллара за баррель 20:09
Россия и КНР будут сотрудничать в создании лунной станции 20:05
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержано более 20 рейсов 19:54
МФТИ запускает шесть новых онлайн-курсов 19:52
ВОЗ признала возможность повторного заражения коронавирусом 19:48
Каждый месяц Года науки и технологий будет иметь свою тематику 19:45
Минпромторг активизирует работу по развитию малоформатной торговли 19:21
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ 19:06
HBO готовит сериал в рамках перезагрузки "Бэтмена" 19:06
В Москве ТТК перекрыли застрявшие фуры 19:05
В Петербурге учитель ОБЖ признался в совращении школьниц 18:59
В Воронеже арестован обвиняемый в убийстве учительницы 18:37
Поглощение парниковых газов пересчитают по новой методике 18:36
Швед Понсилуома выиграл спринт на ЧМ по биатлону 18:04
Гидрометцентр предупредил о 30-градусных морозах в центре России 17:59
Росреестр: Число регистрирующих договоры в Сети дольщиков выросло вдвое 17:49
Юристы IBU изучат письмо СБР 17:45
Стало известно, на какой срок берут ипотеку москвичи 17:35
Апелляция признала законным приговор осужденному в Брянске за работу на ЦРУ 17:35
Снегопад привел к 10-балльным пробкам в Москве 17:33
В Подмосковье на уборку снега вывели войска 17:22
Германия увеличила закупки российского газа почти на 50% 17:18
Совфед определился с кандидатами в новый состав ЦИК 17:18
Студенты-очники тоже смогут получить поддержку государства 17:17
На HBO прокомментировали новость о сериале по миру "Гарри Поттера" 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
12.02.2021 19:45
Рубрика: Общество

Каждый месяц Года науки и технологий будет иметь свою тематику

Текст: Юрий Медведев

Каждый месяц Года науки и технологий будет связан с каким-то актуальным сегодня научным направлением. Об этом заявил на первом заседании Оргкомитета по проведению Года науки и технологий глава Минобрнауки Валерий Фальков. Март - новая медицина, апрель - освоение космоса, июнь - новые производственные технологии и материалы, июль - связанность территорий и освоение пространства, август - климат и экология, сентябрь - генетика и качество жизни, октябрь - энергетика будущего, ноябрь - искусственный интеллект, декабрь - человек и общество.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс

Всего в министерство поступило около восьми тысяч предложений, при отборе специалисты ориентировались в первую очередь на национальные цели развития РФ, которые утверждены главой страны.

Были сформулированы три главные цели Года науки и технологий. Это привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий; повышение участия профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ; формирование комплексного представления у граждан о том, что делается государством, корпоративным сектором, бизнесом для развития науки, достижения прорывных результатов.

Всего отобрано 73 мероприятия, они разделены на две категории. "В первой - наиболее значимые федеральные, которые на наш взгляд представляют особый интерес,- сказал Фальков. - Они демонстрируют достижения нашей науки, например, пуск нейтринного телескопа на Байкале или открытие производства по выпуску третьей вакцины против ковида". Кроме того в план вошли 42 регулярных мероприятия. Речь идет уже ставших традиционными - Петербургском экономическом форуме, Иннопроме, Территории диалога и т.д.

Год науки и технологий в России начнется по восточному календарю
Общество Наука Правительство Правительство Минобрнауки 2021 - Год науки и технологий

Главное сегодня

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
Лавров назвал "королевством кривых зеркал" заявления Евросоюза
СК завершил расследование дела о разливе дизтоплива в Норильске
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 26 странах мира
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии