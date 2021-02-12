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12.02.2021 15:00
Рубрика: Культура

Выбор героев - очень серьезный вопрос

Текст: Михаил Мягков (научный директор РВИО)
По поводу заявлений и выступлений журналиста Невзорова в адрес фильма "Зоя" хотелось бы сказать следующее. Во-первых, журналист Невзоров абсолютно не прав, когда говорит, что фильм "Зоя" провалился в прокате. На самом деле есть на этот фильм была выделена госсубсидия - 60 миллионов рублей. Фильм уже собрал 62 миллиона рублей, и прокат еще продолжается. И кинокомпания "Каро", которая показывает этот фильм, говорит, что он вышел в лидеры отечественного проката. Это абсолютная правда. Так что журналист Невзоров здесь абсолютно не прав.
Михаил Мягков, научный директор РВИО. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Михаил Мягков, научный директор РВИО. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Михаил Мягков, научный директор РВИО. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Невзоров говорит также о доносе, который РВИО направило на него в прокуратуру. На самом деле это не донос, а заявление. И военно-историческое, и всё наше общество в целом имеют право защищать своих героев от оскорбления такими, как журналист Невзоров.

Невзоров говорит, что имеет право сомневаться в "пантеоне их богов". Давайте с вами зададимся вопросом, кого он имеет в виду под словом "их". Оно относится к поколению тех людей, которые сражались и погибали за свою Родину, уничтожили нацизм и, в конце концов, забили осиновый кол в нацистское гнездо - так можно понимать его?

На самом деле нападки на наших героев, таких как Зоя Космодемьянская, панфиловцы, Александр Матросов, Гастелло и многие другие, сегодня носят уже системный характер и, по сути дела, являются нападками на нашу историю.

Честно говоря, даже смешно как-то выглядит утверждение Невзорова по поводу диктатуры, которая всегда была якобы присуща Российскому государству. Ну что, напомнить Невзорову о том, что у нас ещё в Древней Руси был вечевой строй во многих княжествах? Что у нас была Новгородская вечевая, фактически, республика, в которой важнейшие вопросы решались народным собранием?

Он говорит про Алексея Михайловича. Разве он не знает, что в XVII веке, особенно в начале, при Михаиле Федоровиче, при Алексее Михайловиче земские соборы собирались очень часто? Земские соборы - это, по сути, народные представительства. И, если он пытается говорить о диктатуре, пускай вспомнит, что творилось тогда в Западной Европе, в других государствах. Как вел себя, например, Генрих VIII, либо Елизавета Великая по отношению к своему народу. Что такое "кровавое законодательство" в Англии, что такое "Варфоломеевская ночь" во Франции. В период правления Генриха VIII и Елизаветы - были повешены более 70 тысяч крестьян. А "Варфоломеевская ночь" по всей Франции - 30 тысяч человек, в Париже - 3 тысячи человек.

Простое сравнение говорит о том, что журналист Невзоров, очевидно, плохо знает свою историю. Чему надо всё-таки, я думаю, подучиться.

Он говорит, что Зоя - фанатичка, выполнявшая преступные приказы. Но давайте с вами взглянем правде в глаза. Приказ № 0428 от 17 ноября 1941 года, который называют ещё "Выгнать немцев на мороз", был издан, когда немцы стояли всего в 50, потом в 40, а потом в 30 километрах от Москвы. И необходимо было лишить немцев - говорится в приказе - возможности укрываться в тёплых помещениях. Если бы не такие люди, как Зоя, не наши герои Отечественной войны, ни журналиста Невзорова, ни других так называемых критиков, ни всего нашего общества в целом бы не было. Мы просто-напросто перестали бы существовать.

Пускай журналист Невзоров посмотрит на документы, связанные с гитлеровским планом "Ост", в котором предусматривалось тотальное уничтожение евреев, превращение большей части нашего населения в рабов, выселение их в Сибирь, остальных - уничтожить. То есть разгромить и уничтожить нас как народ. Это были немцы.

И приказы, которые тогда отдавались, и в военно-юридическом, и просто в юридическом аспектах, никогда не были признаны преступными. Но об этом журналист Невзоров, очевидно, знает.

Следующий момент. Почему сегодня во Франции чтут национальную святыню, национальную героиню - Жанну д"Арк? Почему в Польше чтят сегодня своего национального героя Костюшко? В США - Мартина Лютера Кинга и отцов-основателей? В Англии всё общество выступает за то, чтобы был наказан блогер, оскорбивший 100-летнего ветерана Томаса Мура? Именно эти люди, которые оскорбляют, являются нерукопожатными. И наше общество вправе ставить такой вопрос, чтобы люди, которые оскорбляли наши святыни, безусловно понесли бы наказание.

Журналист Невзоров говорит о том, что он имеет право выбирать героев. Да, действительно, это очень серьёзный вопрос - выбор героев. Но давайте даже посмотрим на фильм "Зоя". Сегодня школьники покупают билеты на фильм "Зоя" даже на утренние сеансы. Такого давно не было. Да, действительно, мы нуждаемся в героях, которые отстаивали честь и независимость нашей Родины, а не предателей, коллаборационистов, власовцев и других. Это очень важный вопрос.

Мы должны защищать память наших героев. И сегодня, когда существуют подобные заявления, направленные, по сути дела, на то, чтобы морально разоружить наш народ, выбить из него национальных героев, выбить национальную память. Такой народ, очевидно, как они думают, можно брать голыми руками. Мечтается, как мы считаем. Такое недопустимо. Поэтому мы и выступили с соответствующим заявлением и попросили, чтобы заявления Невзорова были оценены должным образом, исходя из российского законодательства.

Источник: "Эхо Москвы"

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