Политолог Григорьев: Поведение Навального в суде крайне недостойно

Истеричное и хамоватое поведение Алексея Навального в суде по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны выглядит крайне недостойно. Такое мнение в беседе с "Российской газетой" высказал директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В пятницу в Мировом суде Бабушкинского района Москвы прошли слушания по делу Алексея Навального о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко. В ходе процесса блогер хамил и снова отказался признать свою вину. Следующее заседание назначено на 16 февраля.

"Если бы Навальный был умным человеком, он бы, конечно, извинился перед 94-летним ветераном, сказал бы о том, что так выступил за свободу или демократию. Это было бы явно неискренне, но для него явно лучше того, что происходит сейчас", - заметил Максим Григорьев.

"Перед нами предстает малопривлекательная фигура истеричного, хамоватого, не очень умного человека, который набрасывается на всех, кого видит, доводит 94-летнего человека до состояния, в котором ему приходится вызывать врача, - отметил политолог. - Навальный предстал фигурой, которая оскорбляет человека, который боролся с фашистами с 15 лет - с начала в подполье, потом в партизанском отряде, был ранен, на фронте был разведчиком. Все это крайне недостойно даже в глазах самых прозападных демократов".

"Мне кажется, чем больше говорит господин Навальный, тем больше он теряет своих сторонников, которых и так не очень много, но будет еще меньше", - добавил Григорьев.