Путин обсудил с академиком Дедовым методы борьбы с пандемией

Глава государства лично поздравил академика РАН, президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова с 80-летием. Речь на встрече в Кремле шла об успехах в борьбе с коронавирусом, которых удалось добиться в том числе благодаря большому вкладу эндокринологов.

"Сегодня Россия, объединившись от президента до волонтеров, имеет уникальные совершенно результаты борьбы с COVID", - считает Дедов. "Просто наши люди с большим сердцем, великодушные, всегда готовые протянуть руку. Исторически так сложилось", - сказал он. Поэтому и работают в "красной зоне" по своему желанию, несмотря на смертельную опасность. "Это характерно для нас, Россия в этом отношении - это отдельная планета. Вы не раз говорили, это нас и держит. И вот этот дух исторический, который создавался на основе истории, культуры, его надо, безусловно, развивать", - заявил академик.

"Но это в значительной степени благодаря в том числе таким людям, как вы, ваши коллеги", - заметил Владимир Путин и еще раз поздравил ученого с юбилеем. Напомним, что президент также направил юбиляру телеграмму и присвоил ему звание Героя Труда.

Во время пандемии люди с сахарным диабетом оказались очень уязвимыми. "Мы предположили, какие инновационные препараты сегодня нужны в обязательном порядке. По большому счету мы предложили свой вариант наиболее эффективного лечения COVID, начиная буквально с первых дней атаки вирусной инфекции", - заявил Дедов. "Потому что природа придумала удивительное совершенно спасение для всего животного мира, в том числе для человека, - это кортикостероиды, это гормон надпочечника", - заметил он. Они останавливают любое вредное воздействие для живого организма.

"Когда вводишь кортикостероиды, они останавливают деление вирусов, и конечно, вот этот шторм - выброс цитокинов. А там уже легче, конечно, разбираться", - пояснил Дедов. "Так что кортикостероиды - это первое место. Антикоагулянты - это чтобы не было тромбообразования, а там, естественно, окислители, аскорбинка... Мы получаем действительно очень хорошие результаты в этом отношении", - добавил он. "Мы предложили, как вести больных сахарным диабетом, какие лекарства нужны", - заявил академик.