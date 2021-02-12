Муж женщины, выдавшей кукол за тела детей, записал видеообращение

Житель Дагестана Дауд Даудов призвал пользователей социальных сетей не винить в случившемся властей и медиков Ставрополья. Видеообращение с его участием появилось в Instagram республиканского МВД.

Напомним, ранее во время похорон он обнаружил, что вместо двух новорожденных близнецов в ритуальные саваны завернуты детские куклы. Позже выяснилось, что его жена симулировала беременность, чтобы не расстраивать мужа и родственников. Она поехала в Ставрополь, откуда сообщила домой, что родила близнецов, но они умерли. В магазине игрушек женщина купила двух кукол, и с ними вернулась в республику. Во время траурной панихиды и раскрылся обман. А в минздраве Ставропольского края подтвердили, что в перинатальном центре региональной столицы не было пациентки с такой фамилией, и о смерти близнецов ничего неизвестно.

Позже женщина созналась во всем. А ее муж обратился к пользователей соцсетей с просьбой не критиковать властей края.

- Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора Ставропольского края, ни перинатального центра, - сказала Даудов.

В свою очередь он заявил, что поступал в такой ситуации так, как если бы у него действительно родились дети, в существование которых он искренне верил. "Я сделал так, как я должен был сделать. Я ничего не стыжусь", - добавил он.