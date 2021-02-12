Под завалами супермаркета во Владикавказе нашли выжившего

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в столице Северной Осетии торгового центра человека. Как сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев, найденный человек жив.

Информацию подтвердили в минздраве республики.

- Достали человека, он совсем не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Это не охранник, это сотрудник магазина, пока о других пострадавших нет информации, - отметил собеседник "РГ".

Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва в трехэтажном торговом центре с супермаркетом могла стать утечка газа. Под завалами рухнувшего здания могут оставаться люди.