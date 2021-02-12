Власти: Утечка газа стала причиной взрыва во Владикавказе

Власти Северной Осетии назвали предварительную причину мощного взрыва в торговом центре на улице Гагкаева во Владикавказе. Как сообщил руководитель администрации главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев, сейчас в качестве основной версии рассматривается взрыв газа.

- По предварительной информации, это газ. Ведется работа по выяснению ситуации. Сейчас опрашиваются арендаторы помещений в этом здании, выясняем, был ли кто-то внутри на момент взрыва, - отметил Келехсаев.

На месте работают порядка 120 спасателей и 25 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС региона. Соседние строения не пострадали. Ожидается подход аэромобильной группы - еще порядка 100 человек. Ведется разбор завалов.

Как сообщалось, взрыв произошел утром в трехэтажном здании торгового центра во Владикавказе. Здание было полностью уничтожено. Под завалами могут находиться люди, спасатели сейчас их ищут.