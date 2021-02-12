На петербургского педагога завели второе дело о развращении учениц

Следственный комитет Петербурга завел второе уголовное дело о развращении школьниц в отношении учителя ОБЖ гимназии номер 42. Сейчас учитель задержан.

В СК по Петербургу отмечают, что в ближайшее время учителю будет предъявлено обвинение и определена мера пресечения.

Напомним, накануне была обнародована видеозапись, где мужчина, очень похожий на преподавателя ОБЖ, недвусмысленно трогает девушку прямо в школьном коридоре.

В гимназию незамедлительно прибыли сотрудники полиции, СК, прокуратуры. Началась проверка. Уже через несколько часов на педагога завели первое уголовное дело. А сам учитель подал заявление на увольнение. Уже сегодня выяснилось, пострадала не одна школьница, а две. В следствии полагают, что учитель домогался до них во время дополнительных занятий.

Сейчас сразу несколько ведомств разбираются в этой истории, выясняют, жаловались ли на педагога другие ученицы и знала ли об этой ситуации администрация учебного заведения.