На петербургского педагога завели второе дело о развращении учениц

Новости

Из Краснодара до Крымского моста можно будет доехать в два раза быстрее 12:37
В Подмосковье самосвал оставил без тепла девять жилых домов и школу 12:37
РФПИ: Вакцина Спутник V зарегистрирована уже в 26 странах мира 12:36
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ подпишут 15 февраля 12:27
В Госдуме заинтересовались появлением цветных собак в двух регионах РФ 12:24
В Москве закрывают на ремонт выходы из метро "Щукинская" 12:21
Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на уличных акциях в РФ 12:18
Россияне стали отказываться от ранних бронирований поездок 12:17
Россия и Казахстан обсудили производственную кооперацию 12:15
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды на Кубани 12:15
У пенсионерки украли из квартиры 2 миллиона рублей 12:11
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов на МЖД 12:09
Около 20% санаториев РФ внедрили программы постковидной реабилитации 12:09
В Подмосковье нарколаборатория производила полтонны мефедрона в месяц 12:01
В 2021 году отремонтируют и построят 23 тысячи километров дорог 11:57
Академик РАН Иван Дедов стал Героем Труда 11:57
Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире 11:45
Минпромторг получит дополнительные сведения для проверок фармотрасли 11:37
Мишустин разрешил промышленный лов новых водных биоресурсов 11:35
Глава UFC: Титул остается у Нурмагомедова, после встречи решим, как дальше 11:30
Канал NBC закрывает комедийный сериал "Бруклин 9-9" 11:20
В ВОЗ не исключили появление менее чувствительных к вакцинам штаммов COVID 11:15
Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром 10:55
Стало известно, в какие столичные музеи школьники могут ходить бесплатно 10:54
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк 10:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
12.02.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

На петербургского педагога завели второе дело о развращении учениц

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет Петербурга завел второе уголовное дело о развращении школьниц в отношении учителя ОБЖ гимназии номер 42. Сейчас учитель задержан.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Владимир Епифанцев босиком устроил драку в петербургском баре

В СК по Петербургу отмечают, что в ближайшее время учителю будет предъявлено обвинение и определена мера пресечения.

Напомним, накануне была обнародована видеозапись, где мужчина, очень похожий на преподавателя ОБЖ, недвусмысленно трогает девушку прямо в школьном коридоре.

В гимназию незамедлительно прибыли сотрудники полиции, СК, прокуратуры. Началась проверка. Уже через несколько часов на педагога завели первое уголовное дело. А сам учитель подал заявление на увольнение. Уже сегодня выяснилось, пострадала не одна школьница, а две. В следствии полагают, что учитель домогался до них во время дополнительных занятий.

Сейчас сразу несколько ведомств разбираются в этой истории, выясняют, жаловались ли на педагога другие ученицы и знала ли об этой ситуации администрация учебного заведения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин не будет выступать на Мюнхенской конференции
В Совфеде оценили отказ США признавать Крым российским
Оптовые цены на минтай в России упали до минимума за последние годы
Террористы вербуют исполнителей для совершения преступлений на массовых акциях в РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи