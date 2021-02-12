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12.02.2021 17:20
Рубрика: Экономика

В Новгороде коллекторам запретили взыскивать коммунальные долги

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде оператор по вывозу твердых бытовых отходов "Экосити" временно приостановил сотрудничество с коллекторским агентством по взысканию долгов с горожан за вывоз мусора.

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Как следует из заявления самого оператора, сотрудничество приостановлено в связи с реакцией горожан, а также проверками со стороны прокуратуры и Следственного комитета.

Напомним, несколько недель назад оператор заключил с одним из московских коллекторских агентств договор о взыскании задолженности. Эта мера называлась вынужденной, поскольку новгородцы накопили перед компанией долгов на 70 миллионов рублей, за мусор не платит каждый восьмой житель столицы области.

При этом сами долги не продавались. Взыскание средства поступали на счета оператора.

Правда, методы компании вызвали у горожан большое недовольство. Людям стали поступать звонки с угрозами, неизвестные пугали их не только запретом на выезд за границу, но и, например, выселением из квартир.

Следственный комитет по Новгородской области сейчас изучает записи звонков с угрозами. Пока в формате доследственной проверки.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород Долги и коллекторы

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