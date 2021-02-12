В Петербурге учитель ОБЖ признался в совращении школьниц

В Петербурге избрали меру пресечения учителю ОБЖ, который обвиняется в развращении двух старшеклассниц. Ближайшие два месяца педагог пробудет под домашним арестом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на судебном заседании, проходившем в закрытом режиме, педагог признал свою вину и дал показания, которые его полностью изобличили.

Напомним, сразу два уголовных дела в отношении педагога Следственный комитет Петербурга возбудил накануне. В ведомстве изучили видеозапись, на которой педагог недвусмысленно касается одной из своих учениц во время дополнительных занятий.

Вскоре следователи установили: от педагога пострадали две школьницы. Сейчас в ведомстве выясняют, как долго продолжались домогательства, рассказывали ли кому-нибудь об этом ученицы и знали ли о происходящем в администрации школы.