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12.02.2021 11:28
Рубрика: Общество

Ко Дню освобождения Ростова выпущен именной штемпель

Текст: Николай Грищенко
Фото: УФПС Ростовской области Фото: УФПС Ростовской области
Фото: УФПС Ростовской области

В честь 78-летия освобождения донской столицы от немецких захватчиков выпущен специальный почтовый штемпель "Ростов-на-Дону - город воинской славы". С его помощью можно погасить почтовую открытку, марку или конверт.

Фото: РИА Новости
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Новый именной штемпель для Ростова-на-Дону был продемонстрирован на открытом онлайн-уроке "Красное знамя над южной столицей", который провел музейный комплекс "Самбекские высоты". Во время конференции директор УФПС Ростовской области Андрей Ершов в прямом эфире погасил конверты, и филателия с памятным оттиском была отправлена по почте участникам конференции.

Отметим, что Ростов-на-Дону - единственный крупный город в России, который дважды был захвачен немецкими захватчиками. Первая оккупация с 20 по 28 ноября 1941 года получила название "кровавая неделя", так как эсэсовцы дивизии "Лейбштандарт Адольф Гитлер" расстреляли и замучили сотни мирных стариков, женщин и детей.

Во второй раз Ростов-на-Дону немцами был захвачен 24 июля 1942 года. В 01:30 минут 8 февраля 1943 года в радиоэфире 28-й армии прозвучал условный сигнал "Привет героям!", который дал старт операции по освобождению "Ворот Кавказа". После пяти дней кровопролитных боев перед немецким гарнизоном замаячила угроза окружения, и в два часа ночи 14 февраля Манштейн приказал отходить на Таганрог и Донбасс.

Победа далась дорогой ценой: потери убитыми и ранеными составили около 20 тысяч человек. Почти каждый десятый житель города, вне зависимости от пола, возраста и национальности, был убит гитлеровцами и их пособниками. 566 заводов и фабрик взорвано и сожжено оккупантами, разрушено 85 процентов жилого фонда.

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