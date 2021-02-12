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Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица"

Новости
    12.02.2021, 16:14
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм, основанный на знаменитом боевике 1997 года "Без лица" с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой, будет не ремейком, а сиквелом. Об этом заявил режиссёр Адам Вингард, назначенный постановщиком проекта.

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
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Отметим, Вингард снял многоожидаемый потенциальный блокбастер "Годзилла против Конга", а также "Тетрадь смерти" 2017 года.

В продолжении "Без лица" Вингард также выступил в качестве сосценариста вместе с Саймоном Барретом, с которым они работали над "Гостем" (2013), антологиями "З/Л/О" и "Азбука смерти", хоррором "Тебе конец!" и прочими проектами. Об этом сообщает Deadline.

Неоднократно переносившаяся премьера ленты "Годзилла против Конга", по последним данным, состоится 25 марта.

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