Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет сиквел "Без лица"

Новый фильм, основанный на знаменитом боевике 1997 года "Без лица" с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой, будет не ремейком, а сиквелом. Об этом заявил режиссёр Адам Вингард, назначенный постановщиком проекта.

Отметим, Вингард снял многоожидаемый потенциальный блокбастер "Годзилла против Конга", а также "Тетрадь смерти" 2017 года.

В продолжении "Без лица" Вингард также выступил в качестве сосценариста вместе с Саймоном Барретом, с которым они работали над "Гостем" (2013), антологиями "З/Л/О" и "Азбука смерти", хоррором "Тебе конец!" и прочими проектами. Об этом сообщает Deadline.

Неоднократно переносившаяся премьера ленты "Годзилла против Конга", по последним данным, состоится 25 марта.