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Рубрика: В мире

СМИ: Кавабути отказался менять Мори на посту главы оргкомитета "Токио-2020"

Текст: Александр Ленин (Токио)
Сабуро Кавабути. Фото: AFP/YOSHIKAZU TSUNO Сабуро Кавабути. Фото: AFP/YOSHIKAZU TSUNO
Сабуро Кавабути. Фото: AFP/YOSHIKAZU TSUNO

Бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA), мэр олимпийской деревни Сабуро Кавабути в последний момент отказался занимать должность руководителя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, с которой из-за скандала уходит в отставку Ёсиро Мори. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Напомним, что Ёсиро Мори третьего февраля на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета (JOC) увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью совещаний в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свое мнение по какому-либо вопросу, то и другая считает своим долгом выступить.

После этого замечания Мори подвергся резкой критике в соцсетях. Пользователи интернета назвали его заявление сексисткими и призвали уважать гендерное равенство. Волна недовольства стремительно переместилась в публичную сферу и сделала смещение спортивного функционера с должности неизбежным. С осуждением его слов выступили премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ряд парламентариев.

Негативно на фразу главы оргкомитета Игр отреагировали японские волонтеры, которые стали массово отказываться от работы на турнире, а также компании-спонсоры состязаний.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете (МОК) также заявили о неприемлемости слов Мори, подчеркнув, что его ремарка не отвечает духу олимпизма.

Ожидается, что Ёсиро Мори официально объявит о своем уходе в течение сегодняшнего дня на заседании исполкома оргкомитета "Токио-2020".

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