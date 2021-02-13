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13 февраля 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 10 февраля 2021 года № 76-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

Правительство Мурманской области постановляет:

внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2021 № 32-ПП) изменения, дополнив подпункт 10.21 пункта 10 абзацами следующего содержания:

"Порядок обеспечения питанием определяется локальным актом учреждения.

Замена питания денежной компенсацией не допускается.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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