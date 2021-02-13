Новости

Иммунолог сообщил о возможной опасности новой пандемии 09:50
Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время 09:48
Нападающий "Рейнджерс" Бучневич подрался в проигранном матче против "Бостона" 09:22
Уральский полпред рассказал про бесплатные лекарства от COVID-19 09:17
В Кургане построят современный фармацевтический комплекс 09:10
Зеленский перепутал Китай с Непалом 09:09
Пульмонолог рассказала о смертельно опасном виде атипичной пневмонии 08:55
Медведев в пяти сетах переиграл Крайиновича на Australian Open 08:50
В обороноспособности Великобритании обнаружили брешь 08:42
Непогода в Москве изменила расписание аэропортов 08:30
Эксперты рассказали, куда можно жаловаться на опасные детские площадки 08:00
Меланья Трамп анонсировала создание своего офиса 07:58
В субботу утром пробки в Москве достигли 9 баллов 06:51
Новейшим украинским самолетам запретили взлет 06:40
Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных 05:50
Более 50 палестинцев пострадали в ходе столкновений на Западном берегу 05:32
Пушков объяснил суть внутренней политики США 04:55
Подъем заболеваемости COVID-19 в России связали с началом оттепелей 04:15
В капиллярах скончавшихся от коронавируса пациентов нашли микротромбы 03:38
Психолог назвал готовые остаться в масках категории россиян 03:34
Роналду первым в мире собрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях 02:40
Чемпион Олимпиады-80 пропал в Подмосковье 02:31
Врач: Коронавирус SARS-CoV-2 останется с нами надолго 02:28
УЕФА дисквалифицировал главного тренера "Краснодара" Мусаева на один матч 02:10
В США начали процедуру закрытия тюрьмы Гуантанамо 01:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
Почему россияне начали чаще покупать на торгах проблемные квартиры
В России изменится код междугородних звонков
В России изменится код междугородних звонков
13.02.2021 09:48
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время

Текст: Любовь Проценко

Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время. Об этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил журналистам сегодня во время субботнего объезда строек. Невиданный снегопад, обрушившийся на Москву, не остановил работ метростроителей.

В Москве закрывают на ремонт выходы из метро "Щукинская"

Оставшиеся 9 станций планируется запускать поэтапно, отметил заммэра. В частности, есть технологическая возможность сразу ввести в строй крупный сектор БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской": участков "Аминьевская" - "Каховская" и "Мнёвники" - "Аминьевская".

Ввод этих 11 станций, подчеркнул Бочкарев, позволит запустить движение по более чем 70% метрокольца.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Правительство Москвы Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

Главное сегодня

Пушков объяснил суть внутренней политики США
Захарова: Киев отказался от шанса к миру в Донбассе
Набиуллина назвала сроки восстановления экономики РФ
В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях
В субботу утром пробки в Москве достигли 9 баллов
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера