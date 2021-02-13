Андрей Бочкарев: Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время

Станции метро БКЛ "Карамышевская" и "Мнёвники" запустят в ближайшее время. Об этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил журналистам сегодня во время субботнего объезда строек. Невиданный снегопад, обрушившийся на Москву, не остановил работ метростроителей.

Оставшиеся 9 станций планируется запускать поэтапно, отметил заммэра. В частности, есть технологическая возможность сразу ввести в строй крупный сектор БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской": участков "Аминьевская" - "Каховская" и "Мнёвники" - "Аминьевская".

Ввод этих 11 станций, подчеркнул Бочкарев, позволит запустить движение по более чем 70% метрокольца.