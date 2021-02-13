Режиссер "Фарго" снимет сериал-ремейк "Мистера и миссис Смит"

На фоне не сулящих особой радости череды сообщений о бесконечных ремейках и перезапусках таки засиял обнадеживающий лучик надежды - сериал-ребут ждет комедийный боевик 2005 года года "Мистер и миссис Смит", в свое время разрушивший брак Дженнифер Энистон.

Напомним: в бодренькой ленте Дага Лаймана Брэд Питт и Анджелина Джоли сыграли пару, и на съемках этих всё там у них заверте… Впрочем, оба до сих пор в голос утверждают, что встречаться начали лишь после того, как Питт развелся. Да вот только кто ж им поверит.

А теперь, собственно, благая весть: в сериале этом сыграют такие замечательные люди, как британская актриса и сценарист Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь", "Убивая Еву") и американский актер, рэпер, режиссер и сценарист Дональд Гловер ("Сообщество", "Атланта").

Соответствующее креативное сообщение появилось в Instagram Гловера.

Шоу выйдет на Amazon Prime в 2022 году.

Режиссер - Франческа Слоун ("Фарго", "Первые", "Стартап").