Росавиация: Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме

Аэропорты Московского авиаузла, который объединяет "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

"По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме. Аэропортами применяются меры для своевременной расчистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет", - следует из сообщения, которое цитирует ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что из-за снегопадов в московских аэропортах было задержано более 50 рейсов.

По предварительным данным, за 11 февраля и утро 12 февраля в Москве выпало более 65% от месячной нормы осадков - 24 мм. В феврале норма осадков для Москвы - 36 мм. Ожидается, что снегопад закончится в воскресенье, 14 февраля.