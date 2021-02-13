В капиллярах скончавшихся от коронавируса пациентов нашли микротромбы

В капиллярах скончавшихся от коронавируса пациентов обнаружили много микротромбов, из-за которых мозг не получал достаточного количества кислорода.

"Мы изучили образцы нервной ткани и сосудов пяти человек. В их капиллярах нашли огромное количество мегакариоцитов - клеток, отвечающих за выработку "стройматериалов" для тромбов", - рассказали американские ученые. Ранее они никогда не находили этих клеток в капиллярах или других сосудах мозга, пишет ТАСС со ссылкой на журнал JAMA Neurology. Подчеркивается, что некоторые жертвы COVID-19 страдали от помрачения сознания, потери памяти и других симптомов, связанных с действием SARS-CoV-2 на работу мозга.

Тем временем другая группа ученых сумела объяснить появление "мозгового тумана" при COVID-19. Это когда больные жалуются на головную боль, спутанность сознания, нарушение внимания, потерю памяти. Подобные симптомы отмечаются спустя несколько недель после заражения вирусом. "Легкие неврологические симптомы встречаются у значительной части инфицированных и обычно проходят ", - подчеркивается в статье, опубликованной в журнале Cancer Cell. В ходе исследования были обнаружены воспалительные молекулы в спинномозговой жидкости и в жидкости вокруг головного мозга.