10 немецких автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Немецкие автомобили считаются в нашей стране чуть ли не эталоном и расходятся как горячие пирожки. В числе лидеров по продажам Volkswagen, в десятке или на подступах к ней - BMW и Mercedes-Benz. С учетом Audi, Porsche и Opel брендам из ФРГ удалось в 2020 году реализовать в РФ более 200 тысяч машин. Однако и у марок из Германии есть модели, которые покупатели по разным причинам обходят стороной. "РГ" составила топ-10 немецких автомобилей, оказавшихся в 2020 году не нужными для отечественных потребителей.

Сразу скажем, что, в отличие от японских авто, в этом списке в основном машины в не самых популярных кузовах. Причина, видимо, в невероятно широком ассортименте. Что говорить, если даже у Porsche в модельном ряду в РФ сразу восемь наименований. Хуже всех у этой марки продавалось среднемоторное купе 718 Cayman с четырехцилиндровыми оппозитными моторами с турбонаддувом и задним приводом. За весь год на рынке разошлось только 44 такие машины. При цене 3,9-4,8 млн рублей - не такой уж плохой результат. И это 10-е место в нашем списке.

Porsche 718 Cayman. Фото: Пресс-служба Porsche

Девятым стал кабриолет Mercedes-Benz E Cabrio. Нишевая модель с задним и полным приводом за 5,9-7,7 млн рублей принесла в "копилку" компании всего 25 продаж за год. Но Daimler важно ее наличие в линейке - недаром в середине 2020-го к нам привезли обновленный E-класс.

Mercedes-Benz E Cabrio. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

У другого кабриолета марки - в S-классе - результат еще хуже: 10 продаж и седьмое место. Роскошная модель оснащается мощными моторами на 469 или 612 л.с., задним и полным приводом. А вот сколько стоит - сказать сложно. В настоящий момент версию S Cabrio производитель не предлагает, но в интернете можно найти объявления от дилеров, в которых они просят за машину почти 16 млн рублей.

Mercedes-Benz S Cabrio. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz

Между этими кабриолетами в рейтинге разместился универсал Audi A4 Avant - 22 продажи. Автомобиль поставляет к нам с передним и полным приводом, моторами на 150, 190 и 245 л.с. Цена - 2,6-3,2 млн рублей.

Audi A4 Avant. Фото: Пресс-служба Audi.

Далее снова идут две кряду модели Mercedes-Benz. Родстер SLC-класс набрал 9 продаж, а купе Mercedes-AMG GT Coupe - 7. Столько же - у хэтчбека Audi Sportback. А тройку самых невостребованных "немцев" составляют роскошные родстеры Mercedes-Benz SL-Klasse, а также гибридные спорткары BMW i8 (у этих двух моделей по 6 продаж) и электромобили BMW i3 (4 продажи). Впрочем, тут все понятно: мало того, что эти сегменты пока далеки от популярности, а сами автомобили крайне дороги (те же родстеры i8 стоят от 12 млн), так и найти их в наличии на самом деле сложно.

BMW i8 Coupe. Фото: Пресс-служба BMW

Отметим, что пятерку самых востребованных "немцев" в прошлом году составили VW Polo (58 455 штук), VW Tiguan (32 982), BMW X5 (7 716), BMW X3 (5 579) и Mercedes-Benz E-Klasse Saloon (5 547).