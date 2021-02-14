Что будет с авторынком после роста утильсбора

Российский авторынок начал 2021 год с падения, что во многом обусловлено сохраняющимся дефицитом. Однако в ближайшее время ожидается очередной скачок цен из-за индексации утильсбора, и тогда спрос на машины может провалиться.

На задней передаче

Падение авторынка, начавшееся в декабре прошлого года после ажиотажного спроса в осенние месяцы, продолжилось и в январе 2021-го. И это несмотря на то, что покупателям новых машин вновь стали доступны скидки от государства в рамках льготного автокредитования. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце россияне приобрели 95,2 тыс. автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

В январе 2019-го, напомним, российский авторынок показал небольшой рост благодаря распродажам прошлогодних машин по старым ценам, которых в этом году из-за дефицита у дилеров практически не осталось. Более того, клиенты до сих пор получают автомобили, которые они заказывали еще в конце прошлого года.

По мнению генерального директора компании "Автодом" Андрея Ольховского, ничего удивительного в сокращении авторынка в январе нет. Среди основных факторов - пандемия коронавируса и смена приоритетов у людей. Рост цен на автомобили после резкого скачка курсов валют в 2020 году и снижение вариативности комплектаций также повлияли на сокращение спроса.

А вот генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что отрицательная динамика продаж новых автомобилей к прошлому году обусловлена, скорее, объемом предложения, нежели спросом. Большинство наиболее востребованных моделей по-прежнему остаются в легком дефиците на складах у дилеров. Особенно это касается самого объемообразующего сегмента - автомобилей бюджетного класса, произведенных на российских автозаводах, на которые с января снова распространяются привлекательные условия госпрограмм.

"Думаю, что дефицит связан с осторожным планированием производства со стороны предприятий, так как по-прежнему не совсем понятно, как будет вести себя спрос в горизонте 3-4 месяцев", - говорит Роман Слуцкий.

Старый новый бестселлер

Между тем, впервые за два года в рейтинге продаж сменился лидер. Самым популярным автомобилем в январе стала Kia Rio, реализация которой выросла на 24% до 7,8 тыс. единиц. В результате эта модель смогла обогнать не только Lada Vesta, чей результат составил 6,3 тыс. машин (-15%), но и Lada Granta, уступившую "корейцу" всего несколько десятков автомобилей (7,7 тыс. штук, -9%). Напомним, именно Kia Rio была бестселлером на российском авторынке до того, как пальма первенства перешла моделям АвтоВАЗа.

Как отмечает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин, не так давно вышел обновленный кросс-хэтчбек Kia Rio X - модель в принципе пользуется очень высокой популярность среди клиентов, на нее было много предзаказов еще до старта продаж. Поэтому неудивительно, что в январе Kia Rio стала лидером на российском авторынке. Свою роль в этом сыграла и доступность модели у дилеров.

"На текущий момент Kia Rio, действительно, имеет на рынке очень сильную позицию по соотношению цена-качество. Впрочем, выводы по одному месяцу - преждевременны. Но мы уже можем говорить о том, что потребности в качестве и сервисе у покупателя растут, а это значит, что решающую роль уже не всегда играет цена, которая еще недавно определяла лидера этого сегмента", - констатирует исполнительный директор Прагматика "Василеостровский" Ирина Сударева.

Новые "корейцы"?

Кроме того, смена лидера произошла в "китайском сегменте" - Chery обогнала Haval, причем обе эти марки впервые максимально приблизились к десятке ведущих игроков авторынка. Так, Chery в январе смогла увеличить реализацию в 4,5 раза до 1,9 тыс. автомобилей, при этом основную кассу делают модели Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro. Продолжает расти спрос и на кроссоверы Haval, однако более скромными темпами, чем у Chery - на 28% до 1,6 тыс. штук.

А вот Geely, которая имеет все шансы ввязаться в борьбу за лидерство в "китайском сегменте", в прошлом месяце снизила продажи на 29% до 555 машин. Виной тому стали проблемы с поставками популярного кроссовера Coolray и декабрьской новинки Tugella: в свободной продаже можно было приобрести только модель Atlas.

"Что касается китайских автопроизводителей, то, думаю, мы еще увидим не одну подобную перестановку в течение нескольких лет. Это бренды, набирающие популярность не только за счет своей ценовой политики, но и за счет растущего качества. Нельзя это недооценивать. Полагаю, в будущем мы получим еще пару-тройку сильных игроков в разных сегментах, что в целом позитивно скажется на ассортименте и на развитии здоровой конкуренции на рынке автомобилей", - рассуждает Ирина Сударева.

Утилизационный грабеж

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Что касается дальнейшей динамики авторынка, в АЕБ ожидают, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Росту спроса отчасти будет способствовать и грядущее повышение цен, вызванное очередной индексацией утильсбора в ближайшие месяцы.

По данным Минпромторга, базовая ставка на легковые машины вырастет на 25% - с 20 тысяч до 25 тыс. рублей, что, как рассчитывают в ведомстве, позволит расширить программы симулирования спроса на авторынке. В целом по итогам 2021 года, согласно прогнозу АЕБ, в России будет реализовано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей - на 2,1% больше, чем годом ранее.

По словам руководителя направления продаж новых автомобилей ГК "Автомир" Алексея Шибакова, результаты февраля пока немного хуже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но повышенный спрос со стороны клиентов, в том числе и из-за грядущего увеличения утилизационного сбора (который, с высокой вероятностью, отразиться на росте цен на новые автомобили), может изменить ситуацию в случае увеличения поставок автомобилей.

"Главной причиной, негативно отражающейся на продажах новых машин, в январе-феврале 2021 года остается дефицит автомобилей. На складах у дилеров сейчас примерно на 40-60% меньше машин, чем в аналогичный период прошлого года. На это влияет то, что некоторые автоконцерны намеренно создают искусственный дефицит своих моделей, чтобы за счет повышения цен компенсировать свои издержки.

В конце февраля и в марте ожидается очередное повышение цен на новые автомобили, которое составит от 1,5% до 5%, предпосылкой к этому станет увеличение утилизационного сбора. Именно удержание цен в 2021 году становится главным конкурентным преимуществом брендов", - резюмирует основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль.