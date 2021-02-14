Фото: актрису Веденскую жестоко избили после премьеры "Дочери тьмы"

36-летнюю российскую актрису театра, кино и ТВ, бывшую супругу актера Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую жестоко избили, изуродовав лицо.

Об инциденте артистка подробно рассказала в социальных сетях - со словами "вот так закончилась моя поездка в Питер на премьеру фильма "Дочь тьмы", где я играла главную роль" и "отвечаю сразу всем!"

Как уточняет Анастасия, на нее напали "и нанесли травмы средней тяжести не в "пивнушке" или в "баре", как сообщала пресса, а в отеле, где они проживали вместе со старшим сыном Гордеем - когда семья зашла поужинать в ресторане. С ними решил посидеть перед отъездом и режиссер "Дочери тьмы", который пришел не один, а с незнакомой актрисе супружеской парой.

"Товарищи стали пить водку и пиво и вскоре вечер перестал быть приятным. Я засмеялась, и мне было нанесено два удара в лицо бокалом от пива, которым напивалась подруга режиссера, порядочная мать и жена, о чем она вещала весь вечер между напитками", - пишет Веденская, продолжив: "Дальше кровь, боль, шок, я ощупываю лоб и вытаскиваю из него осколки, кровь заливает глаза, я ничего не вижу, хватаю телефон и, теряя много крови, иду в сторону персонала, повторяя только одно: "вызовите мне "скорую", скорее".

Дальнейшие подробности таков. Владимир Епифанцев, "которого потом склоняли направо и налево", жил в этом же отеле. И находился у себя в номере, когда бывшая жена ему позвонила с просьбой позаботиться о сыне. Так как сама Анастасия, истекая кровью, ждала "скорую".

Владимир стремительно сбежал вниз (это объясняет, почему на растиражированном в Сети видео инцидента он был босиком), увидел бывшую супругу в столь шокирующем состоянии, уже почти теряющую сознание от потери крови, "в пропитанных кровью джинсах и свитере", подумал, что Веденская умирает. И, будучи в состоянии аффекта, предпринял определенные силовые действия в отношении обидчиков Анастасии.

"Я считаю, что мужчина, защищающий женщину от зомби, не может быть порицаем обществом. Иначе у этого общества огромные проблемы с ориентирами добра и зла , хорошего и плохого, тотальные, короче", - комментирует произошедшее артистка, добавляя, что ей наложили на лицо семь швов, зашили сосуды, кроме того у артистки ЧМТ и сотрясение.

Анастасия Веденская родилась в 1984 году. Сниматься начала в середине нулевых: "Адвокат", "Кремень", "Тихий Дон", "Ненастье", "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

С Епифанцевым познакомилась в 2004-м. А этом браке родились Гордей и Орфей. Их крестными стали Иван Охлобыстин и Анна Михалкова. В 2018-м пара развелась.