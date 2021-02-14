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Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении"

Поп-музыка
    14.02.2021, 20:18
Текст:   Козьма Лоханкин

Известный певец и эксперт по широкому кругу вопросов Юрий Лоза раскритиковал стратегию России на "Евровидении".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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По мнению артиста, "мы используем площадку "Евровидения" неправильно". Идея Лозы заключается в том, что через конкурс следует популяризировать свою культуру - "как французы или итальянцы", а не стремиться к победе.

"Дима Билан спел по-английски, занял первое место и поехал на гастроли в Сыктывкар, потому что никому он как англоязычный певец не нужен. Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя", - заявил Лоза радиостанции "Говорит Москва".

Участвовать в "Евровидении" нужно, подчеркнул Юрий, но только на русском языке: "Сильным будешь - все признают. Выходишь и делаешь, что нужно. Нам надо вести себя как большая великая держава со своей культурой, историей, языком и традициями, своей песенной культурой", - сказал он, добавив, что декорации, реквизит и костюмы тоже должны быть отечественного производства.

Ранее Лоза критически высказался о группе Little Big, которая должна была выступать на прошлогоднем "Евровидении", отменённом из-за пандемии. Российский представитель в этом году пока не определен.

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