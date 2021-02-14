Новости

В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии 23:42
Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка 23:19
Крупный пожар в центре Москвы потушили 22:49
США и Южная Корея проведут совместные военные маневры 22:05
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла пасьют на чемпионате мира 21:56
Трое украинских военных подорвались на минах и погибли 21:41
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в хостеле 21:33
На Мясницкой улице горят уже оба этажа здания, где располагается хостел 21:28
В центре Москвы загорелся хостел 20:46
В Новой Москве из-за фур возник транспортный коллапс 20:34
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 20:18
Голевой пас Миранчука помог "Аталанте" обыграть "Кальяри" 19:09
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 18:45
Встреча Мишустина с руководством Совфеда намечена на 24 февраля 18:42
"Родные" возглавили российский прокат 18:40
Опубликовано фото кратера, подтверждающего существование воды на Марсе 18:18
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 18:10
Митрополит Иларион заявил о "наивысшем доверии" общества к РПЦ 17:46
Перенесшие COVID-19 бессимптомно могут повторно заболеть через полгода 17:45
Биатлонист Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира 17:43
В Перми выбрали победителя конкурса "Воспитатель года России" 17:40
Президент США призвал ужесточить закон о ношении оружия 17:37
В соцсетях начался флешмоб в защиту оскорбленного Навальным ветерана 16:59
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 16:57
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
14.02.2021 22:33
Рубрика: Экономика

Полет нормальный

Ажиотаж в очередях за недорогими авиабилетами на Дальнем Востоке удалось сбить за полдня
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", ДФО)
Российская газета - Столичный выпуск № 31(8382)
На Дальнем Востоке началась продажа субсидированных авиабилетов для перелетов в центральные города страны. В первый день продаж с раннего утра у касс толпились очереди, однако уже к полудню ажиотаж спал.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Во Владивостоке у популярной кассы "Аэрофлота" на улице Светланской самые нетерпеливые горожане начали составлять список очередников с трех часов ночи. Дежурили у входа, поочередно грелись в машинах. В шесть часов утра, когда двери офиса открылись, перед ними скопилось около 60 соискателей дешевых билетов. Сначала все ринулись внутрь, но когда сотрудники компании объяснили, что из-за ситуации с коронавирусом в помещении могут находиться не более 27 человек, пригодился составленный ночью список. Сверяясь с ним, "дежурные" пропустили к кассам самых первых, остальные вышли на улицу. Уже после обеда толпы у дверей офиса не было.

Фото: iStock
Правительство обеспечило детей-инвалидов из ДФО льготными авиабилетами

В Южно-Сахалинске списки очередников начали заполнять вообще за неделю до начала продаж. Но и здесь люди толпились у касс лишь с раннего утра. К обеду ажиотаж схлынул. Отчасти это связано с тем, что билеты можно забронировать в режиме онлайн или обратившись в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота". Кроме того, для удобства пассажиров авиакомпания увеличила время работы офисов продаж. До середины этой недели кассы в Магадане будут работать до 21.30, в Петропавловске-Камчатском - до десяти вечера, а во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске - почти до полуночи, до 23.30.

Дополнительная программа субсидирования, на которую правительство выделило пять миллиардов рублей, распространяется на всех дальневосточников, имеющих постоянную регистрацию в округе. В нее вошли авиамаршруты до Москвы и Санкт-Петербурга из дальневосточных региональных центров, а также аэропортов Мирный, Нерюнгри, Певек и Полярный. Пока программа только набирает обороты. "Аэрофлот" начал продажи в пяти городах, причем на рейсы только до Москвы и обратно. Тариф везде одинаков - 10 200 рублей в одну сторону.

Дополнительная программа субсидирования распространяется на всех дальневосточников

В Благовещенске субсидированные билеты на московское направление начала продавать компания "Уральские авиалинии". Их стоимость чуть ниже - 9700 рублей в одну сторону. Но купить билет можно лишь на рейсы до 31 мая. Разница в цене между субсидированными и обычными билетами не везде одинакова. Во Владивостоке на рейсе до Москвы и обратно пассажир сможет сэкономить около семи тысяч рублей. В Южно-Сахалинске экономия превышает 14 тысяч, а в Полярном - более 34 тысяч рублей.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин сделал важные заявления на встрече с руководителями СМИ. Главное
Новак спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
Макрон призвал к совместной работе с РФ и Китаем в борьбе с COVID-19
В России за сутки подтверждено 14 185 случаев COVID-19 в 85 регионах
Эксперт ВОЗ назвал версию первоначального распространения COVID-19
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера