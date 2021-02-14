Во Владивостоке у популярной кассы "Аэрофлота" на улице Светланской самые нетерпеливые горожане начали составлять список очередников с трех часов ночи. Дежурили у входа, поочередно грелись в машинах. В шесть часов утра, когда двери офиса открылись, перед ними скопилось около 60 соискателей дешевых билетов. Сначала все ринулись внутрь, но когда сотрудники компании объяснили, что из-за ситуации с коронавирусом в помещении могут находиться не более 27 человек, пригодился составленный ночью список. Сверяясь с ним, "дежурные" пропустили к кассам самых первых, остальные вышли на улицу. Уже после обеда толпы у дверей офиса не было.

В Южно-Сахалинске списки очередников начали заполнять вообще за неделю до начала продаж. Но и здесь люди толпились у касс лишь с раннего утра. К обеду ажиотаж схлынул. Отчасти это связано с тем, что билеты можно забронировать в режиме онлайн или обратившись в круглосуточный контакт-центр "Аэрофлота". Кроме того, для удобства пассажиров авиакомпания увеличила время работы офисов продаж. До середины этой недели кассы в Магадане будут работать до 21.30, в Петропавловске-Камчатском - до десяти вечера, а во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске - почти до полуночи, до 23.30.

Дополнительная программа субсидирования, на которую правительство выделило пять миллиардов рублей, распространяется на всех дальневосточников, имеющих постоянную регистрацию в округе. В нее вошли авиамаршруты до Москвы и Санкт-Петербурга из дальневосточных региональных центров, а также аэропортов Мирный, Нерюнгри, Певек и Полярный. Пока программа только набирает обороты. "Аэрофлот" начал продажи в пяти городах, причем на рейсы только до Москвы и обратно. Тариф везде одинаков - 10 200 рублей в одну сторону.

Дополнительная программа субсидирования распространяется на всех дальневосточников

В Благовещенске субсидированные билеты на московское направление начала продавать компания "Уральские авиалинии". Их стоимость чуть ниже - 9700 рублей в одну сторону. Но купить билет можно лишь на рейсы до 31 мая. Разница в цене между субсидированными и обычными билетами не везде одинакова. Во Владивостоке на рейсе до Москвы и обратно пассажир сможет сэкономить около семи тысяч рублей. В Южно-Сахалинске экономия превышает 14 тысяч, а в Полярном - более 34 тысяч рублей.