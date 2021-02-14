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14.02.2021 09:52
Рубрика: Общество

В Симферополе высота снежного покрова достигла 28 сантиметров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму результатом вторжения холодного арктического воздуха на полуостров стало выпадение в отдельных районах полуострова до 20 миллиметров осадков. Это не дотягивает до месячной нормы февраля (32 миллиметра). При этом снегопады прошли неравномерно. Об этом "РГ" сообщил дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Юлия Поташева.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Больше всего снега выпало ночью 12 февраля и днем 13 февраля в крымских горах и предгорье, - рассказала Юлия Поташева. - В Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах высота снежного покрова к сегодняшнему утру достигла высоты 11-25 сантиметров, в Симферополе - 28 сантиметров. А вот на Ай-Петри высота снега значительно меньше - 12 сантиметров.

На востоке полуострова и на Южном берегу Крыма осадки выпали незначительные, и высота снега сейчас - всего 2-8 сантиметров.

Напомним, вся следующая неделя будет на полуострове аномально холодной: ожидается среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы. В то же время будет преобладать солнечная погода без осадков - лишь местами возможен небольшой снег.

- Северо-западный сменится северо-восточным 7-12 метров в секунду, в степных и предгорных районах до 17 метров в секунду, - уточнила дежурный синоптик. - В ближайшие трое суток температуры воздуха ночью - минус 11-16, а днем минус 3-8.

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