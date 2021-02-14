"Родные" возглавили российский прокат

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 11-14 февраля предсказуемо возглавила музыкально-дорожная драма Ильи Аксёнова с бюджетом 90 млн руб "Родные" - 180 млн руб.

Далее следует мультфильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" - 126 млн руб и 1 млрд 55 млн руб на четвёртой неделе показов. Анимационная продукция студии Pixar стала вторым релизом в эпоху пандемии в России, которая собрала более 1 млрд руб.

С третьего места стартовал мультфильм Дэвида Силвермана и Рэймонда С. Перси "Пончары. Глобальное закругление" - 37 млн руб.

Четвёртая позиция у ироничной мелодрамы Игоря Твердохлебова с бюджетом 70 млн руб Love - 35 млн руб.

Пятая строчка у криминально-детективной ретро-драмы Джона Ли Хэнкока "Дьявол в деталях" - 26 млн руб и 212 млн руб за 18 дней показов.

И замыкает шестёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд мистико-романтический ужастик Святослава Подгаевского с бюджетом 60 млн руб "Приворот. Чёрное венчание" - 19 млн руб.