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Рубрика: В мире

Трамп объявил о намерении представить свою концепцию будущего США

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Экс-президент США Дональд Трамп, оправданный по итогам процедуры импичмента в сенате конгресса США, намерен представить свою концепцию будущего страны. Соответствующее заявление бывшего американского лидера распространила телекомпания NBC.

Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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"В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей", - цитирует ТАСС обращение Трампа к своим сторонникам. По его словам, предстоит много работы, и скоро будет представлено "наше видение яркого, светлого и безграничного будущего США".

Трамп поблагодарил юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов палаты представителей конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.

Напомним, в субботу в сенате состоялось голосование по импичменту, по итогам которого Трамп был оправдан. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. В итоге в поддержку экс-президента проголосовали 43 сенатора. Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им шестого января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Капитолия. Статья обвинения - подстрекательство к мятежу.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп

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