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15.02.2021 17:35
Рубрика: Легковые авто

Geely Tugella: стартовали продажи самой доступной версии в России

Текст: Юрий Зубко

Компания Geely объявила о том, что в России начинаются продажи кроссовера Tugella в новой комплектации Luxury.

Фото: Пресс-служба Geely.
Geely показала еще один новый кроссовер. Он большой и с полным приводом

В эту версию входят легкосплавные колесные диски диаметром 19 дюймов, кожаная обивка кресел, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и освещения, обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, панорамная крыша.

Стоимость автомобиля с полным приводом, турбомотором (238 л.с., 350 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin - 2 399 990 рублей.

Ранее россиянам предлагали Tugella в единственной комплектации Flagship стоимостью 2 499 990 рублей.

Напомним, "РГ" уже тестировала Geely Tugella. Можете ознакомиться с нашими впечатлениями от этой модели.

В прошлом году дилеры Geely продали в России 15 475 автомобилей. Бестселлером марки является кроссовер Atlas - 7 311 реализованных машин.

#Geely