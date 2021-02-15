Lada бесплатно отремонтирует 9,3 тысячи Xray с дефектом руля

Росстандарт опубликовал официальное сообщение о проведении отзывной кампании в отношении более 9,3 тысячи автомобилей Lada Xray.

Отзывная кампания затронет 9 313 автомобилей указанной модели, которые были выпущены с января по май 2019 года. У них может быть выявлено повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Несмотря на потенциальный характер проблемы, на всех автомобилях, попадающих под отзыв, будет проведена бесплатная замена вала электромеханического усилителя рулевого управления.

Ранее появилась информация о том, что АвтоВАЗ запретил продажи Lada Granta из-за проблем со сцеплением. "РГ" выяснила, насколько она соответствует действительности.