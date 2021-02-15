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15.02.2021 17:02
Рубрика: Легковые авто

Nissan высказался о сотрудничестве с Apple

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

"Беспилотник" Apple пока представляется тёмной лошадкой: его никто не видел, и нет точной информации о том, кто будет IT-гиганту помогать в производстве и освоении новой для него отрасли - автомобилестроения.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Ранее сообщалось, что Apple хотела сотрудничать с Hyundai Motor Group, но переговоры не увенчались подписанием меморандума, тогда на горизонте появились ещё несколько кандидатов.

Один из них - Nissan, который, как сообщает Financial Times, заявил, что переговоры о сотрудничестве с Apple не ведутся.

"Тем не менее, Nissan всегда открыт для коллегиального трансформирования отрасли", - добавил пресс-секретарь японского автопроизводителя. В Apple традиционно ничего не комментируют.

После заявления представителя Nissan акции компании упали на 3.7%.

Таким образом, до сих пор непонятно, какой автогигант будет выпускать электрокары Apple. Их выход на рынок запланирован на 2024 год.

#Nissan