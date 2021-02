Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40%

Потребитель специфически отреагировал на обвинения ряда актрис в адрес американского исполнителя Мэрилина Мэнсона, заклейменного ими как насильник, абьюзер и вообще неслыханное чудовище.

Напомним в паре слов. Для начала на певца обрушилась его бывшая подруга Эван Рэйчел Вуд. Звезда "Мира Дикого Запада", состоявшая в отношениях с ММ еще будучи несовершеннолетней, вышла из их романа с не самыми розовыми воспоминаниями. И как только откровения Вуд были опубликованы - немедля образовался кружок из еще целого сонма предполагаемых жертв мэнсоновского абьюзерства. И все они эпитетов в адрес музыканта не пожалели.

Реакция последовала незамедлительно: Мэнсона оперативно "выпилили" из оставшихся эпизодов "Американских богов", от него тут же отказались звукозаписывающий лэйбл и крупнейшее голливудское агентство.

При этом, как передает Music Industry Wire, на волне скандала "цифровые" продажи песен ММ выросли на 40%. А стриминговое вещание его треков - на 7%, составив 6 000 000 прослушиваний.

Хотя последний сингл Мэнсона Don't Chase The Dead (с прошлогоднего альбома We Are Chaos), державшийся в топ-40 Billboard по категории Mainstream Rock Airplay двенадцать недель, из него всё-таки вылетел.