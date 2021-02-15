Новости

Вышел русский трейлер хоррора "Отель психопатов" с Майклом Мэдсеном 15:07
Фото: Звезда "Бригады" Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера 15:00
Вышел трейлер черной комедии от Джека Блэка "Счастливо" 14:43
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 13:14
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 12:48

Продажи музыки обвиненного в насилии Мэрилина Мэнсона выросли на 40%

Новости
    15.02.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Потребитель специфически отреагировал на обвинения ряда актрис в адрес американского исполнителя Мэрилина Мэнсона, заклейменного ими как насильник, абьюзер и вообще неслыханное чудовище.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении"

Напомним в паре слов. Для начала на певца обрушилась его бывшая подруга Эван Рэйчел Вуд. Звезда "Мира Дикого Запада", состоявшая в отношениях с ММ еще будучи несовершеннолетней, вышла из их романа с не самыми розовыми воспоминаниями. И как только откровения Вуд были опубликованы - немедля образовался кружок из еще целого сонма предполагаемых жертв мэнсоновского абьюзерства. И все они эпитетов в адрес музыканта не пожалели.

Реакция последовала незамедлительно: Мэнсона оперативно "выпилили" из оставшихся эпизодов "Американских богов", от него тут же отказались звукозаписывающий лэйбл и крупнейшее голливудское агентство.

При этом, как передает Music Industry Wire, на волне скандала "цифровые" продажи песен ММ выросли на 40%. А стриминговое вещание его треков - на 7%, составив 6 000 000 прослушиваний.

Хотя последний сингл Мэнсона Don't Chase The Dead (с прошлогоднего альбома We Are Chaos), державшийся в топ-40 Billboard по категории Mainstream Rock Airplay двенадцать недель, из него всё-таки вылетел.

Новости

Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 12:09
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
Юрий Лоза рассказал, как нужно выступать на "Евровидении" 14.02.2021
Трейлер "Лиги справедливости" Снайдера слили в Сеть раньше времени 14.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Опубликованы кадры из второго сезона "Великой" с беременной Эль Фаннинг 14.02.2021
Джина Карано прокомментировала свое увольнение из "Мандалорца" 14.02.2021
Зак Снайдер выложил два тизера "Лиги справедливости" 14.02.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ National Geographic
Вышел трейлер третьего сезона антологии "Гений" - про Арету Франклин 12.02.2021
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 12.02.2021
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 11.02.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
Фото: актрису Веденскую жестоко избили после премьеры "Дочери тьмы" 14.02.2021
Беременная звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб попала в аварию 13.02.2021
Алису Фрейндлих выписали из больницы 12.02.2021