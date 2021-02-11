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Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником"

Рок
    11.02.2021, 13:25
Текст:   Олег Усков

На американского актера и музыканта Мэрилина Мэнсона, карьере которого и так уже конец, продолжают падать тяжкие шишки - очередная бывшая любовница заклеймила исполнителя как "монстра".

Фото: kinopoisk.ru
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Свой гневный голос к сонму других присоединила 38-летняя британская актриса, модель и звезда бурлеска Эсме Бьянко. Которую мы знаем по роли проститутки Рос из "Игры престолов".

Напомним, началось все с того, что актриса Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада"), еще несовершеннолетней имевшая роман с ММ, вспомнила, каким Мэнсон был чудовищным абьюзером и насильником. И вдобавок подала в суд на его нынешнюю жену.

После чего еще несколько женщин вспомнили: да, был. И реакция последовала молниеносно: артиста тут же "выпилили" из оставшихся эпизодов сериала "Американские боги", от него отказалось крупнейшее голливудское актерское агентство и его звукозаписывающий лейбл.

Фото: twitter.com/nypost
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А воспоминания всё не думают заканчиваться. Бьянко, например, излагает, что стала любовницей ММ в 2009-м, после чего они вместе поработали над клипом. И Мэнсон проявил себя с самой жесточайшей и черной стороны. Так что он, конечно же, "серийный хищник", который разрушил жизнь не только ей, но и еще множеству женщин - вне всяких сомнений.

При этом актриса не постеснялась выложить ряд крайне скарбезных и натуралистичных подробностей, передает THR. Например, о плотоядных особенностях ММ в постели.

Юрист Мэнсона, к которому журнал обратился за комментарием, пока не ответил.

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