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15.02.2021 19:54
Рубрика: Власть

Путин поручил помочь безработным и ипотечникам. Главное

Текст: Кира Латухина
По итогам совещания по экономическим вопросам президент указал принять меры по трудоустройству безработных, рассмотреть возможность снижения ставки льготной ипотеки, ускорить помощь обманутым дольщикам и защитить граждан на рынке ценных бумаг. "Российская газета" публикует основные поручения.
Фото: Константин Завражин / РГ
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- До весны будут разработаны меры по содействию трудоустройству безработных. В их числе - субсидирование работодателям найма официально зарегистрированных безработных, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

- До конца марта будет рассмотрен вопрос об увеличении финансирования мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков, чтобы завершить их побыстрее.

- Будет утверждена концепция программы строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием механизмов долгового финансирования.

- К 15 июля будут внесены поправки, предоставляющие правительству право увеличить объем расходов госказны в связи с уточнением прогноза социально-экономического развития без внесения изменений в закон о бюджете.

- До конца марта будут представлены предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. В том числе о возможности снижения ставки для семей с двумя и более детьми.

- До 15 июля будут внесены поправки по дополнительной защите прав неопытных инвесторов, вкладывающих в ценные бумаги.

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