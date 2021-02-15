Брянский и белорусский бизнес обсудили взаимодействие в сфере АПК

Торгово-промышленная палата Брянской области провела в онлайн-формате деловой Форум предпринимателей Брянской области и регионов Республики Беларусь "Содружество-2021". Темой деловой встречи стало: "Развитие регионального российско-белорусского взаимодействия в сфере АПК. Возможности и практические аспекты". В мероприятии приняли участие более 80 российских и белорусских предпринимателей, занятых в сфере АПК, руководителей государственных и муниципальных органов власти, профильных ВУЗов, институтов развития бизнеса. В программу форума вошел весь комплекс вопросов, касающихся сотрудничества Беларуси и Брянской области в области сельского хозяйства, включая торговлю, научно-техническую кооперацию и инвестиционное взаимодействие.

Как сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), отдельное внимание в рамках торгово-экономического блока было уделено перспективам применения биржевого механизма при реализации белорусской сельхозпродукции в Брянскую область.

"В настоящее время мы видим заметный рост интереса российских компаний к закупкам белорусской молочной продукции, в том числе сухого молока, сыров, сливочного масла. Причем все сделки совершаются непосредственно с производителями, что позволяет обеспечивать конкурентоспособные цены и надлежащее качество товара. На биржевой площадке аккредитованы все молокоперерабатывающие предприятия страны, и российские участники торгов этим активно пользуются. Пока основной объем продаж приходится на Московскую и Смоленскую области, но, судя по статистике сделок, в биржевую торговлю постепенно вовлекаются и представители бизнеса из других регионов России, в том числе из Брянской области. Считаю это хорошим стимулом для дальнейшего развития сотрудничества на региональном уровне", - отметил начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Виктор Дерешов, в ходе презентации возможностей белорусской биржевой площадки для российских участников форума.

В рамках форума также прозвучало выступление главы Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь Юрия Золотарева, который обратил внимание на значительный потенциал для увеличения объемов биржевой торговли между Беларусь и Брянской областью и выразил готовность оказать содействие любой брянской компании, заинтересованной в выходе на белорусский рынок через БУТБ.

Форум "Содружество" проводится ТПП Брянской области ежегодно и стал хорошей традицией в расширении российско-белорусского экономического сотрудничества.