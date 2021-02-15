Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России в марте

Предстоящий март в центре европейской части России будет обычным. Никаких температурных аномалий синоптики не прогнозируют.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что при небольшом количестве снега на улицах, солнце его быстро растопит, поверхность земли начнет прогреваться, а следом и воздух. "Но сейчас, очевидно, ситуация другая. Температура в марте ожидается около нормы", - пояснил метеоролог. Он добавил, что нет никаких предпосылок для ранней весны.

Кстати, народные приметы говорят о том же. Если 15 февраля идет снег, то весна будет дождливой. А если на Сретение холодно, то и весна будет затяжной. Март действительно ожидается умеренно прохладным. "Это совсем не весенний месяц для средней полосы", - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, средняя температура воздуха днем - от 1 до 6 тепла, а ночью - ноль-минус пять градусов.