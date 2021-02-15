В Дагестане из-за отравления продлили ограничения на посещение школ

В селе Арани Хунзахского района запрет на посещение школы и детсада после массового отравления решено продлить до 24 февраля, сообщили "РГ" в районной администрации. В больнице на лечении остаются 12 человек, среди них трое детей.

Первые заболевшие начали поступать 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу. Семь учеников средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет обратились с болями в области живота, сопровождающиеся диареей и повышением температуры тела. К 9 февраля с аналогичными симптомами поступили 65 детей и 30 взрослых.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Роспотребнадзор взял пробы воды, продуктов питания в школе и детском саду для проведения экспертизы. По предварительной версии, причиной отравления стала питьевая вода. Власти села ограничили подачу водопроводной воды, питьевую воду жителям Арани начали привозить на водовозах.

Отметим, что в январе в Буйнакске было зафиксировано массовое отравление детей. Общее число пострадавших в результате массовой вспышки острой кишечной инфекции составило 359 человек, включая 251 ребенка. По предварительным данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, инфекция распространилась через воду центрального водоснабжения. К 26 января все заболевшие были выписаны из больницы.