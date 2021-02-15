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15.02.2021 15:20
Рубрика: Общество

Челябинский метеорит признан самым заметным после Тунгусского

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Астрофизики Челябинского государственного университета опубликовали исследование статистики падений метеоритов за последние 160 лет.
Фото: Андрей Попов/РИА Новости Фото: Андрей Попов/РИА Новости
Фото: Андрей Попов/РИА Новости

В каталог вошли 938 случаев с 1860 по 2018 годы. Взорвавшийся в атмосфере над Южным Уралом "пришелец" оказался самым заметным после Тунгусского метеорита, сообщили в понедельник в университете.

Фото: NASA / JPL-Caltech / UCAL / MPS / DLR / IDA
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За последние сто лет зарегистрировано четыре падения метеоритов, подобных Челябинскому по типу и размерам. Следовательно, похожие космические тела падают на Землю примерно раз в 25 лет, - считают авторы исследования - профессор Александр Дудоров и доцент, кандидат физико-математических наук Ольга Еретнова. По их словам, на поверхность Земли ежегодно выпадает несколько десятков тысяч тонн космического вещества, но большую их часть составляют пыль и метеороиды диаметром менее 0,5 метра, сгорающие в атмосфере. Только в последние десятилетия появилась возможность регистрации болидов с помощью болидных сетей и инфразвуковых станций.

Восемь лет назад, 15 февраля 2013 года, в Челябинской области упал метеорит, получивший название Челябинск. Энергия его взрыва составила около 500 килотонн в тротиловом эквиваленте (мощность взрыва Тунгусского оценивается в 40-50 мегатонн), а диаметр - 18-20 метров. Это один из немногих метеоритов, который принес серьезные разрушения. В трех тысячах домов выбило стекла, пострадали больше тысячи человек, а совокупный ущерб составил один миллиард рублей.

Может быть, поэтому метеорит Челябинск - один из наиболее изученных. Существенную часть его фрагментов удалось найти. Наиболее крупные, общей массой 654 килограмма, подняли со дна озера Чебаркуль. Самый большой осколок хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Исследованию метеорита Челябинск посвящено около 300 научных статей.

После метеорита Челябинск было еще два заметных болида. 6 февраля 2016 года над Атлантическим океаном пролетел метеорит диаметром около семи метров, энергия взрыва которого оценивается в 13 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Фото: iStock
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22 января этого года жители Китая смогли увидеть еще один болид в районе города Юйшу, Юйшу-Тибетского автономного округа. По данным НАСА энергия, выделившаяся при его разрушении атмосфере, составила около 9,5 килотонны в тротиловом эквиваленте. Его диаметр составил около шести метров, если считать его каменным. Этот метеорит вошел в атмосферу под маленьким углом, и болид от него наблюдался почти 30 секунд (Челябинский смогли наблюдать только 15,6 секунды). Возможно, его фрагменты долетели до поверхности Земли, но падение произошло в горной малонаселенной местности, и официальных сообщений об их находке пока нет.

Существуют астероиды, сближающиеся с Землей и представляющие потенциальную опасность. Один из них - астероид Апофис размером около 330 метров. Ближайшее сближение с ним произойдет в 2029 и 2036 годах. В 2029 году он приблизится к Земле на расстояние в 10 раз меньшее, чем расстояние до Луны, и будет виден невооруженным глазом, отметили ученые.

Наука Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Челябинский метеорит

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