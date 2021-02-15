Общество
15.02.2021 14:28
Текст: Юлия Васильева

Университет МЧС Беларуси признан лучшим на олимпиаде по теоретической механике

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Команда Университета гражданской защиты МЧС Беларуси признана лучшей среди белорусских вузов, представлявших страну на Всероссийской студенческой олимпиаде по теоретической механике. Мероприятие прошло на электронной площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета в онлайн-формате еще в середине декабря, а вот итоги оргкомитет подвел накануне, сообщает МЧС Беларуси.

Фото: РИА Новости
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Цель олимпиады - развитие творческих способностей студентов и интереса к научно-исследовательской деятельности, распространение и популяризация знаний среди обучающихся, а также популяризация вузов в международном образовательном пространстве.

Как отмечают в ведомстве, более 110 студентам из 34 команд, представляющих Беларусь, Китай, Россию и Туркменистан, необходимо было решить шесть задач по основным разделам теоретической механики - статике, кинематике, динамике. Причем каждая задача оценивалась членами жюри по-разному - задачи по статике оценивались в 13 баллов, по кинематике - в 15, по динамике - в 16, а максимальный балл олимпиады составлял 45 баллов.

В командном зачете вузов, представляющих Беларусь на Всероссийской студенческой олимпиаде, Университет гражданской защиты МЧС стал победителем, а лучшим участником был признан будущий спасатель факультета техносферной безопасности Никита Ляшенко.

Среди российских университетов в командном зачете не было равных Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Кстати, сборная МФТИ регулярно побеждает в командном зачете Всероссийской студенческой олимпиады по теоретической механике.

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