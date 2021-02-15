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15.02.2021 03:49
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуму внесли законопроект о выплате дополнительного материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью. Об этом рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Фото: iStock
Названы округа, где маткапитал важнее ставок по ипотеке

Законопроект разработали в ЛДПР. Чтобы стимулировать рождаемость, парламентарии предлагают предоставлять материнский капитал женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, пишет ТАСС.

Также маткапитал предлагают выплачивать мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2022 года, если ранее они также не воспользовались дополнительной господдержкой. В пояснительной записке говорится, что данный законопроект "направлен на создание в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью дополнительных благоприятных условий для рождения в семье третьего ребенка".

Чаще всего средства маткапитала в минувшем году россияне использовали на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на второго ребенка или оплату образования детей. Об этом ранее рассказали в Минтруде. Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С начала действия программы, то есть с 2007 года, выдано более десяти миллионов сертификатов. В 2021 году материнский капитал получат более миллиона семей.

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