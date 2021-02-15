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Вышел трейлер черной комедии от Джека Блэка "Счастливо"

Новости
    15.02.2021, 14:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Кинокомпания Saban Films показала на своем YouTube-канале несколько излишне обстоятельный трейлер чернокомедийного триллера с рейтингом R "Счастливо" (Happily).

Фото: www.kinopoisk.ru
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Главные роли там сыграли Джоэл МакХэйл ("Сообщество", "Секретные материалы") и Керри Бише ("Остановись и гори", "Нарко").

Названные изображают на экране супругов, Тома и Дженет, которое собственно счастливы в образцовом браке, души друг в друге не чают, совсем не ругаются и с сексом у них порядок. Что неимоверно раздражает их друзей и знакомых. И вот однажды на пороге семьи появляется гражданин с чемоданчиком и заявляет, что их поведение - отклонение от нормы. Но специальный препарат всё расставит по своим местам. Супруги визитера убивают, после чего ситуация приступает раскаляться.

Режиссер, сценарист и продюсер - БенДэвид Грабински (сериал "Боишься ли ты темноты?"). Сопродюсер предприятия - Джек Блэк.

В других ролях: Натали Зи ("Блудливая Калифорния"), Натали Моралес ("Диета из Санта-Клариты"), Стивен Рут ("Старикам тут не место"), Шеннон Мари Вудворд ("Мир Дикого запада"), Брекин Мейер ("Доктор Хаус").

Премьера - уже 19 марта.

Ранее сообщалось, что Блэк озвучит саркастичного робота Клэптрэпа в экранизации шутера Borderlands, которым занимаются Элай Рот и создатель "Чернобыля" Крэйг Мейзин.

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