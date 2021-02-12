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Джек Блэк сыграет робота Клэптрэпа в экранизации игры Borderlands

Новости
    12.02.2021, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Очередное пополнение в экранизации шутера Borderlands от режиссера "Хостела" Элая Рота.

Фото: twitter.com/ Variety
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Как передает THR, к заявленной Джейми Ли Кёртис (в роли доктора Патриции Таннис) присоединяется комик Джек Блэк. Его голосом заговорит в оригинале болтливый и саркастичный робот Клэптрэп (Claptrap, aka Железяка).

Кстати, Джек уже работал с Ротом - на "Тайне дома с часами", где также была Кейт Бланшетт, которая есть и в Borderlands - здесь она сыграет воровку Лилит.

С Кевином Хартом, играющим в проекте Рота солдата Роланда, Блэк тоже работал - в "Джуманджи: Зов джунглей".

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарием занят создатель сериала "Чернобыль" Крэйг Мазин.

В комментарии Элай радуется возможности вновь посотрудничать с Блэком, указав, что Железяка - самый забавный персонаж игры и Джек подходит на роль идеально.

Даты премьеры у фильма еще нет.

Ранее сообщалось, что звезда фолк-хоррора "Солнцестояние" Флоренс Пью сыграет робота-убийцу в научно-фантастической судебной драме "Долли".

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