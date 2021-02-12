Новости

Вышел трейлер комедии с Пеговой и Робаком "Только серьезные отношения" 13:52
Вышел трейлер комедии с Дженнифер Гарнер "День "да" 13:46
Киану Ривз отказался играть в спин-оффе "Человека-паука" 13:33
Вышел трейлер третьего сезона антологии "Гений" - про Арету Франклин 13:18
Джек Блэк сыграет робота Клэптрэпа в экранизации игры Borderlands 12:59

Звезда "Солнцестояния" Флоренс Пью сыграет робота-убийцу

Новости
    12.02.2021, 12:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

25-летняя британская актриса, номинант премии "Оскар" Флоренс Пью примерилась к новому проекту.

Фото: twitter.com/ Variety
Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире

Как передает Deadline, сославшись на осведомленного инсайдера, в этот раз звезда "Солнцестояния" Астера и последней экранизации "Маленьких женщин" воплотит на экране образ робота-убийцы.

Речь про научно-фантастический процессуал, то есть судебную драму, "Долли" (Dolly) для Apple, сценарий которой пишут Ванесса Тейлор ("Форма воды" Дель Торо) и Дрю Пирс ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Форсаж: Хоббс и Шоу") - на основе одноименного рассказа Элизабет Бенар.

В центе сюжета там - т.н. "кукла-компаньон", которая убивает свою хозяйку, а после заявляет, к всеобщему шоку, что невиновна и требует предоставить ей адвоката.

Пью и Тейлор - сопродюсеры.

Даты премьеры и режиссера у ленты пока нет.

Новости

Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире 11:45
Канал NBC закрывает комедийный сериал "Бруклин 9-9" 11:20
Легенда джаза Чик Кориа умер от редкой формы рака 10:51
Появился первый кадр из сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой 11.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива" 11.02.2021
Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо 11.02.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 11.02.2021
Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов" 11.02.2021
Звезда "Игры престолов" сыграет главную роль в сериале по Last of Us 11.02.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 11.02.2021
СМИ: Главным героем экранизации The Last of Us станет Махершала Али 11.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 10.02.2021