Звезда "Солнцестояния" Флоренс Пью сыграет робота-убийцу

25-летняя британская актриса, номинант премии "Оскар" Флоренс Пью примерилась к новому проекту.

Как передает Deadline, сославшись на осведомленного инсайдера, в этот раз звезда "Солнцестояния" Астера и последней экранизации "Маленьких женщин" воплотит на экране образ робота-убийцы.

Речь про научно-фантастический процессуал, то есть судебную драму, "Долли" (Dolly) для Apple, сценарий которой пишут Ванесса Тейлор ("Форма воды" Дель Торо) и Дрю Пирс ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Форсаж: Хоббс и Шоу") - на основе одноименного рассказа Элизабет Бенар.

В центе сюжета там - т.н. "кукла-компаньон", которая убивает свою хозяйку, а после заявляет, к всеобщему шоку, что невиновна и требует предоставить ей адвоката.

Пью и Тейлор - сопродюсеры.

Даты премьеры и режиссера у ленты пока нет.