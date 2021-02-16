Актриса Олеся Железняк назвала причину закрытия сериала "Сваты"

Российская актриса, певица и телеведущая озвучила единственную настоящую причину популярного ситкома "Сваты". (В шоу 46-летняя Заслуженная артистка России играет Ларису Буханкину, жену Митяя.)

Олеся стала гостем YouTube-шоу "Эмпатия Манучи", где, среди прочего, изложила печальнейшую для миллионов поклонников сериала новость - бесконечно давно обещанный седьмой сезон "Сватов" точно станет для ситкома финальным.

Напомним. Сериал снимала украинская компания "Квартал 95", съемки проходили на Украине. После того, как у ведущих актеров шоу возникли проблемы с въездом в страну, процессы решено было перенести в Беларусь.

Согласно изначальным планам, работы над новым сезоном должны были закончиться летом 2020-го, но тут вмешался другой фактор - пандемия коронавируса.

В результате создателями сериала было принято решение закрыть проект. При этом Железняк акцентировала, что причина закрытия только в этом - в невозможности доснять многострадальный сезон, работы над которым продолжались четыре года.

Первый условно сезон "Сватов" (двухсерийный телефильм) вышел в эфир в 2008 году, шестой, состоящий из шестнадцати эпизодов, - в 2013-м.