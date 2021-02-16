АвтоВАЗ объяснил, почему Niva Travel не получила новый мотор

9 февраля 2021 года начались продажи внедорожника Niva Travel. "Российская газета" решила выяснить у пресс-службы Lada о дальнейшем развитии семейства. Был задан следующий вопрос: "Планирует ли АвтоВАЗ внедрить на Niva Travel новую переднюю панель и более мощный двигатель?".

"На данном этапе нет, это же фейслифт, потому считаем автомобиль сбалансированным с точки зрения цены и его потребительских качеств", - ответили на АвтоВАЗе.

В пресс-службе отметили, что Lada обновила экстерьер модели, изменила наполнение комплектаций, а также ввела современные опции при сохранении ценового позиционирования. Цены на машину лежат в диапазоне от 747 900 до 905 900 рублей.

Напомним, в рамках фейслифта Niva Travel получила новые фары, светодиодные фонари, оригинальную решётку радиатора, массивный капот, иные бампера и боковые накладки, другие передние крылья и легкосплавные колёсные диски.

Салон и техническая часть внедорожника остались прежними. Как заявили в Lada, интерьер Niva Travel "предлагает всё для удобства водителя и пассажиров". Что касается 80-сильного "атмосферника", то "нынешний двигатель делает своё дело, справляясь с задачей по проходимости".

Известно, что Lada Niva Travel будет выпускаться вплоть до 2026 года. Не исключено, что до этого времени автомобиль ещё переживёт этапы модернизации. Но на АвтоВАЗе в настоящее время подробной информацией по изменению модели до 2026-го не располагают.