Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это сто тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей.

"При этом надо помнить, что ежемесячно снимая проценты в течении десяти лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, - цитирует агентство "Прайм" управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко. - 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах - это совершенно разные суммы".

В 2021 году на фоне снижения ключевой ставки Банка России до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составляет 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В качестве альтернатив вкладам финансист назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, предупредив, что при этом также необходимо изучить рынок и оценить возможные риски.

Ранее в Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами. Доверчивым гражданам от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой говорится о том, что россиянам положена разовая материальная поддержка.

Пользователям предлагают перейти на некий сайт с символикой Банка России, где опубликован лже-документ о данной выплате. Для получения денег необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Подчеркнув, что данный сайт является мошенническим и сейчас принимаются меры для его блокировки.