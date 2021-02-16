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16.02.2021 05:31
Рубрика: Экономика

Финансист озвучил необходимую сумму вклада для жизни на проценты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни, для каждого своя. Если предположить, что для семьи из четырех человек это сто тысяч рублей, то для получения ее в виде процентов им в течение последних десяти лет пришлось бы держать на вкладе свыше 12 миллионов рублей.

Фото: iStock
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"При этом надо помнить, что ежемесячно снимая проценты в течении десяти лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, - цитирует агентство "Прайм" управляющего директора по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрея Ревенко. - 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах - это совершенно разные суммы".

В 2021 году на фоне снижения ключевой ставки Банка России до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составляет 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей. В качестве альтернатив вкладам финансист назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости, предупредив, что при этом также необходимо изучить рынок и оценить возможные риски.

Ранее в Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с выплатами. Доверчивым гражданам от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса. Злоумышленники размещают в соцсетях рекламу, в которой говорится о том, что россиянам положена разовая материальная поддержка.

Пользователям предлагают перейти на некий сайт с символикой Банка России, где опубликован лже-документ о данной выплате. Для получения денег необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код. В пресс-службе финансового учреждения отметили, что Центробанк не выплачивает деньги гражданам. Подчеркнув, что данный сайт является мошенническим и сейчас принимаются меры для его блокировки.

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