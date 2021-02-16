Какие требования к безопасности автомобилей прописало МВД при техосмотре

Новость, пугающая водителей, облетела все СМИ. МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом, якобы, говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомились некоторые СМИ. Тема настолько острая, что все смешалось в одну кучу. Попробуем расставить все это по своим местам.

В новой редакции закона о техосмотре, который вступит в силу с 1 марта, об этом ничего не говорится. Закон вообще не устанавливает такой конкретики, что и как должно работать в автомобиле. Это устанавливается другим нормативным актом. А именно - перечнем условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства, который утверждается постановлением правительства. МВД действительно подготовило проект нового перечня и вынесло его на общественные обсуждения еще в сентябре прошлого года, о чем писала "Российская газета". Изменения, которые вносятся в этот перечень, не очень велики. По сути, его приводят в соответствие с Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза. Убирают из него все ссылки на устаревшие ГОСТы и делают отсылы к техрегламенту.

Из нового для России добавляется запрет на эксплуатацию летних шин зимой и шипованных - летом. А также запрещается эксплуатация при отсутствии противосолнечных козырьков, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

В соответствии с техрегламентом приводятся требования к светопропусканию стекол. Если у нас до сих установлено светопропускание для лобового стекла 75 процентов, а для передних боковых - 70 процентов, то будет 70 процентов для тех и других.

Документ еще не утвержден правительством, и когда он вступит в силу, неизвестно. Планируется, что с 1 июля. Так что в любом случае с 1 марта проверять по сезону ли установлены шины не начнут.

Все остальные требования к автомобилям остались прежними. Ничего нового при проведении ТО проверять не будут.

В соответствии с поправками в закон о техосмотре, которые вступят в силу с 1 марта, у ГИБДД появится право аннулировать диагностические карты. Но только в том случае, если будет установлено, что автомобиль не проходил диагностики.

Сами диагностические карты будут электронными, и оформлять их будут непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. По просьбе автовладельца ее могут распечатать. При этом на пунктах ТО будут делать две фотографии машины - до диагностики и после, - которые также будут вноситься в диагностическую карту с координатами места и времени съемки. Предполагается, что это обеспечит обязательный визит на пункт ТО, от которого отвыкли 80 процентов автовладельцев.

Штраф за отсутствие техосмотра вступит в силу лишь с 1 марта 2022. То есть после окончания переходного периода реформы техосмотра.