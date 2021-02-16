После зимней паузы возобновляется Лига чемпионов. Одними из первых свой матч 1/8 финала сыграют "Лейпциг" и "Ливерпуль". Пандемия коронавируса привела к тому, что "Ливерпулю" запретили приезжать в Германию, поэтому встреча состоится в Будапеште.

Фактор нейтрального поля повышает шансы "Ливерпуля", который сейчас далеко не в лучшей форме. Действующий чемпион Англии из десяти последних игр выиграл две, в трех скатал ничью, а пять умудрился проиграть. Шансов защитить титул практически не осталось, из Кубка Англии "Ливерпуль" тоже вылетел. Единственным шансом не провалить сезон остается победа в Лиге чемпионов. Да и та под вопросом из-за эпидемии травм, накрывшей команду.

У "Лейпцига" дела заметно получше. Понятно, что чемпионат Германии выиграть скорее всего не получится, "Бавария" титул практически обеспечила. А вот пошуметь в Европе - почему бы и нет. Тем более, что у немцев неплохой опыт против английских клубов. Год назад в плей-офф "Лейпциг" разобрался с "Тоттенхэмом", на групповой стадии этой Лиги чемпионов в решающем матче обыграл "Манчестер Юнайтед". Предстоящий соперник в своем нынешнем состоянии тоже далек от того, чтобы считаться непроходимым. Из негатива у "Лейпцига" - потеря основного защитника Дайо Упамекано. По старой доброй немецкой традиции "Бавария" ослабила прямого конкурента и переманила француза к себе.

Матч "Лейпциг" - "Ливерпуль" начнется в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь к онлайну на сайте "РГ"!