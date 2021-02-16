Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.02.2021 10:00
Рубрика: Легковые авто

Mercedes показал фару нового C-Class и заинтриговал универсалом модели

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Несмотря на то, что Mercedes-Benz уже предоставлял блогерам новый C-Class на обзоры, кое-какие элементы компания всё же держала в секрете: например, оптику. Видимо, для того, чтобы показать её на предпремьерном тизере.

Фото: Алексей Куденко
Mercedes-Benz отделится от Daimler

Немецкий автопроизводитель в преддверии премьеры нового C-Class опубликовал фото фары со сложным внутренним устройством, напоминающим оптику Digital Light, умеющую проецировать изображения на дорогу, как на S-Class последнего поколения. Это довольно смелое предположение, если исходить из класса автомобилей, но ведь сделали "цешке" салон, как у флагмана?

На втором тизере показаны силуэты седана и универсала, причём второй немного выше. Варианта два: Mercedes решил зайти с козырей и сразу же показать внедорожный C-Class All-Terrain, либо автомобили просто расположены друг от друга на расстоянии по задумке дизайнера.

Мировая премьера нового Mercedes-Benz C-Class состоится 23 февраля 2021 года.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz