Mercedes показал фару нового C-Class и заинтриговал универсалом модели

Несмотря на то, что Mercedes-Benz уже предоставлял блогерам новый C-Class на обзоры, кое-какие элементы компания всё же держала в секрете: например, оптику. Видимо, для того, чтобы показать её на предпремьерном тизере.

Немецкий автопроизводитель в преддверии премьеры нового C-Class опубликовал фото фары со сложным внутренним устройством, напоминающим оптику Digital Light, умеющую проецировать изображения на дорогу, как на S-Class последнего поколения. Это довольно смелое предположение, если исходить из класса автомобилей, но ведь сделали "цешке" салон, как у флагмана?

На втором тизере показаны силуэты седана и универсала, причём второй немного выше. Варианта два: Mercedes решил зайти с козырей и сразу же показать внедорожный C-Class All-Terrain, либо автомобили просто расположены друг от друга на расстоянии по задумке дизайнера.

Мировая премьера нового Mercedes-Benz C-Class состоится 23 февраля 2021 года.