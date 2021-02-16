Молодежные организации РБ и РФ подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

Новый международный трудовой проект для участников студенческих отрядов Беларуси и России планируют реализовать Белорусский республиканский союз молодежи и Общероссийская молодежная общественная организация "Мобильные кадры России". Международное соглашение о стратегическом партнерстве по организации деятельности студенческих отрядов, БРСМ и ОМОО "Мобильные кадры России" планируют подписать 17 февраля в Минске.

"Соглашение направлено на дальнейшее взаимодействие Беларуси и России в области развития молодежной политики, студотрядовского движения, патриотических и коммуникационных направлений. В результате две дружественные страны повысят уровень патриотических настроений, получат новые рабочие места, обменяются профессиональным опытом, популяризируют рабочие специальности", - рассказала представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская, сообщает БЕЛТА.

С белорусской стороны подписи под документом поставит первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк, с российской - председатель правления ОМОО "Мобильные кадры России" Владислав Шамин.

Как пояснила Надежда Шаховская, в основе соглашения лежит развитие патриотического воспитания молодежи братских стран через участие в строительстве исторически значимой автодороги М-1 "Беларусь".

"Наши договоренности будут способствовать интенсификации интеграционных процессов в сфере молодежной политики, а также расширению круга предприятий и организаций в реализации совместного трудового проекта. Исключительно важное значение будет иметь и установление личных дружеских отношений между белорусскими и российскими участниками студотрядов", - дополнила командир РШСО.