На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявили коронавирус

Представители ВМС США сообщили, что на борту авианосца "Теодор Рузвельт" вновь выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Washington Post.

"У троих моряков тест на наличие вируса SARS-CoV-2 оказался положительным. При этом у заразившихся отсутствовали симптомы болезни, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Военнослужащие с инфекцией и контактировавшие с ними изолированы от экипажа".

Вспышка заболевания на данном корабле впервые была зафиксирована в конце марта 2020 года. Тогда коронавирус был диагностирован более чем у тысячи из почти пяти тысяч членов экипажа. Один моряк умер. Командира авианосца Бретта Крозье, рапорт которого о распространении инфекции на корабле попал к журналистам, затем уволили.

Корабль был на 55 дней помещен на карантин в порту Гуам на Филиппинах. После дезинфекции всего корабля экипаж вернулся с карантина. При этом сообщалось, что моряков на борту стало меньше, чем предусмотрено служебной инструкцией, из-за необходимости соблюдения норм социального дистанцирования. О возвращении "Теодора Рузвельта" в море стало известно в конце мая прошлого года.