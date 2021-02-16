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16.02.2021 06:49
Рубрика: В мире

На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявили коронавирус

Фото: Nicholas V. Huynh/U.S. Navy via AP Фото: Nicholas V. Huynh/U.S. Navy via AP
Фото: Nicholas V. Huynh/U.S. Navy via AP

Представители ВМС США сообщили, что на борту авианосца "Теодор Рузвельт" вновь выявлены случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: AP Photo/Elaine Thompson
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"У троих моряков тест на наличие вируса SARS-CoV-2 оказался положительным. При этом у заразившихся отсутствовали симптомы болезни, - со ссылкой на источник пишет ТАСС. - Военнослужащие с инфекцией и контактировавшие с ними изолированы от экипажа".

Вспышка заболевания на данном корабле впервые была зафиксирована в конце марта 2020 года. Тогда коронавирус был диагностирован более чем у тысячи из почти пяти тысяч членов экипажа. Один моряк умер. Командира авианосца Бретта Крозье, рапорт которого о распространении инфекции на корабле попал к журналистам, затем уволили.

Корабль был на 55 дней помещен на карантин в порту Гуам на Филиппинах. После дезинфекции всего корабля экипаж вернулся с карантина. При этом сообщалось, что моряков на борту стало меньше, чем предусмотрено служебной инструкцией, из-за необходимости соблюдения норм социального дистанцирования. О возвращении "Теодора Рузвельта" в море стало известно в конце мая прошлого года.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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